Омская мэрия неприятно удивила баскетболиста команды ЦСКА

Баскетболист рассказал, что в 2016 году ему удалось приехать в Омск с Кубком Евролиги — самым высоким достижением Европы в баскетболе. Тогда он сделал это для своего первого тренера. В этом году спортсмен хотел приехать снова, но не получилось.