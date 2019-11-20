Омская мэрия неприятно удивила баскетболиста команды ЦСКА

Posted 20 ноября 2019,, 05:30
Published 20 ноября 2019,, 05:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Баскетболист рассказал, что в 2016 году ему удалось приехать в Омск с Кубком Евролиги — самым высоким достижением Европы в баскетболе. Тогда он сделал это для своего первого тренера. В этом году спортсмен хотел приехать снова, но не получилось.
«В этом году после победы я задал вопрос: хотите, чтобы мы приехали? — и однозначного ответа от администрации Омска не получил. Для меня это было удивительно», — рассказал Воронцевич изданию.
По словам омича, он ничего не просил оплачивать, а просто хотел привезти Кубок в родной город. Отметим, что департамент молодежи, физической культуры и спорта обещал чуть позже прокомментировать эту ситуацию.