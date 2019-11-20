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Posted 20 ноября 2019,, 05:30

Published 20 ноября 2019,, 05:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омская мэрия неприятно удивила баскетболиста команды ЦСКА

20 ноября 2019, 05:30
Играющий за баскетбольную команду ЦСКА омич Андрей Воронцевич пожаловался на департамент молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска, сообщает Posta Magazine. По словам спортсмена, он хотел привезти в родной город Кубок Евролиги, но не получил однозначного ответа от городской администрации.

Баскетболист рассказал, что в 2016 году ему удалось приехать в Омск с Кубком Евролиги — самым высоким достижением Европы в баскетболе. Тогда он сделал это для своего первого тренера. В этом году спортсмен хотел приехать снова, но не получилось.

«В этом году после победы я задал вопрос: хотите, чтобы мы приехали? — и однозначного ответа от администрации Омска не получил. Для меня это было удивительно», — рассказал Воронцевич изданию.

По словам омича, он ничего не просил оплачивать, а просто хотел привезти Кубок в родной город. Отметим, что департамент молодежи, физической культуры и спорта обещал чуть позже прокомментировать эту ситуацию.

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