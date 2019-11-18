Росимуществу не удалось взыскать 22 млн рублей за бомбоубежище под «Герцен Plaza»

С 2008 по январь 2010-го бомбоубежище вновь перешло в распоряжение завода, но в 2010 году его по договору передали на ответственное хранение и в безвозмездное пользование ООО «Перспектива», которое, как выяснилось, существовало лишь на бумаге, а к его созданию были причастны Варнавский и Иванов. На подписавшую договор Ольгу Пегасину в 2018 году возбудили уголовное дело — ей вменяли ч. 3 ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий», но переквалифицировали на ч. 1 ст. 293 «Халатность, сроки давности по которой прошли.