Росимуществу не удалось взыскать 22 млн рублей за бомбоубежище под «Герцен Plaza»

Posted 18 ноября 2019,, 08:38
Published 18 ноября 2019,, 08:38
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Восьмой Арбитражный суд 26 октября этого года принял в производство апелляцию Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (Росимущество) — управлению отказали во взыскании с предпринимателей Петра Варнавского и Ильи Иванова 21.78 млн рублей, пишет издание.
Бомбоубежище по адресу ул. Герцена, 34 вместимостью 1 700 человек находится в собственности Российской Федерации и закреплено за ФГУП «Экран», которому владельцы торгового центра платят аренду за пользование. Ранее здание торгового центра принадлежало заводу имени Козицкого: внутри был цех по производству печатных плат для телевизоров цветного изображения и серийной продукции, но в 2002 году из-за долгов строение продали компании «Райдер-Сервис».
В 2003 году ООО «Райдер-Сервис», комитет по управлению имуществом Омской области, ГУ по делам гражданской обороны и чс Омской области подписали соглашение, по которому бомбоубежище переходит в собственность «Райдер-Сервиса». Издание отмечает, что законодательно приватизировать здания бывших оборонных предприятий нельзя, и потому спустя время соглашение признали неправомерным.
С 2008 по январь 2010-го бомбоубежище вновь перешло в распоряжение завода, но в 2010 году его по договору передали на ответственное хранение и в безвозмездное пользование ООО «Перспектива», которое, как выяснилось, существовало лишь на бумаге, а к его созданию были причастны Варнавский и Иванов. На подписавшую договор Ольгу Пегасину в 2018 году возбудили уголовное дело — ей вменяли ч. 3 ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий», но переквалифицировали на ч. 1 ст. 293 «Халатность, сроки давности по которой прошли.
В марте 2017 года комиссия представителей ФГУП «Экран» по Омску, Росимущества в Омской области, Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Омской области и при участии ООО «Райдер-Сервис» осмотрели бомбоубежище и установили, что оно содержалось неправильно и его общее состояние оказалось неудовлетворительным. Общая сумма ущерба составила 21.78 млн рублей. Добровольно возместить ущерб «Райдер-Сервис» отказался, и тогда Росимущество обратилось в суд.
В суде первой инстанции решили, что ущерб взыскать нельзя, так как бомбоубежище еще в 2003 году была не пригодно для использования по назначению. Это подтвердили эксперты СибАДИ, которые провели повторную экспертизу в 2005 году. Также выяснилось, что в 2006 году Росимущество планировало снять это бомбоубежище с баланса Управления по делам гражданской обороны РФ.
Из-за этого требования Росимущества оказались неправомерными, пишет издание, и потому Абитражный суд также отказал во взыскании с Варнавского и Иванова почти 22 млн рублей. Отмечается, что решение пока в силу не вступило и может быть снова обжаловано.