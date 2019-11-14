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Posted 14 ноября 2019, 02:35

Published 14 ноября 2019, 02:35

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

знак в виде треугольника стоит возле автомобильного колеса

В тройном ДТП на омской трассе пострадал ребенок

14 ноября 2019, 02:35
Фото: Медиахолдинг1Mi. знак в виде треугольника стоит возле автомобильного колеса
Накануне около 15:00 в дежурную часть полиции по Черлакскому району сообщили об аварии на трассе Омск — Черлак. В районе 143 км дороги столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по трассе, когда в районе 143 км столкнулся с автомобилем Lada Priora, за рулем которой находился 47-летний мужчина. После этого ВАЗ наехал на Chevrolet Niva, стоящий на перекрестке, который был под управлением 64-летнего водителя.

В результате аварии 10-летнему пассажиру ВАЗа понадобилась помощь врачей. У водителей не нашли признаков опьянения. Полиция проводит проверку.

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