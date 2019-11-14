В тройном ДТП на омской трассе пострадал ребенок

Posted 14 ноября 2019, 02:35
Published 14 ноября 2019, 02:35
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по трассе, когда в районе 143 км столкнулся с автомобилем Lada Priora, за рулем которой находился 47-летний мужчина. После этого ВАЗ наехал на Chevrolet Niva, стоящий на перекрестке, который был под управлением 64-летнего водителя.
В результате аварии 10-летнему пассажиру ВАЗа понадобилась помощь врачей. У водителей не нашли признаков опьянения. Полиция проводит проверку.