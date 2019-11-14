В Омскую область пока еще не пришел грипп

Posted 14 ноября 2019, 01:33
Published 14 ноября 2019, 01:33
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В Омскую область привезли вакцину против гриппа для иммунизации взрослых «Ультрикс Квадри». Благодаря ей 38 958 омичей смогут получить прививку. Для этого можно обратиться в поликлинику по месту жительства, работы или учебы, а также в частные медицинские центры, у которых есть лицензия на этот вид деятельности.
Заболеваемость ОРВИ сохраняется на неэпидемическом уровне. В основном омичи болеют риновирусами, вирусами парагриппа, бокавирусами и коронавирусами. Вирусы гриппа на территории региона пока не появились.