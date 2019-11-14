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Posted 14 ноября 2019, 01:33

Published 14 ноября 2019, 01:33

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

человек болеет с градусником во рту и кружкой в зубах

В Омскую область пока еще не пришел грипп

14 ноября 2019, 01:33
Фото: Медиахолдинг1Mi. человек болеет с градусником во рту и кружкой в зубах
По данным лабораторного мониторинга заболеваемость омичей связана с негриппозными респираторными вирусами, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. У горожан еще есть возможность поставить себе прививку от гриппа.

В Омскую область привезли вакцину против гриппа для иммунизации взрослых «Ультрикс Квадри». Благодаря ей 38 958 омичей смогут получить прививку. Для этого можно обратиться в поликлинику по месту жительства, работы или учебы, а также в частные медицинские центры, у которых есть лицензия на этот вид деятельности.

Заболеваемость ОРВИ сохраняется на неэпидемическом уровне. В основном омичи болеют риновирусами, вирусами парагриппа, бокавирусами и коронавирусами. Вирусы гриппа на территории региона пока не появились.

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