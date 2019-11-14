В Омскую область пока еще не пришел грипп

В Омскую область привезли вакцину против гриппа для иммунизации взрослых «Ультрикс Квадри». Благодаря ей 38 958 омичей смогут получить прививку. Для этого можно обратиться в поликлинику по месту жительства, работы или учебы, а также в частные медицинские центры, у которых есть лицензия на этот вид деятельности.