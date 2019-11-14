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Posted 14 ноября 2019, 04:48

Published 14 ноября 2019, 04:48

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

женские руки на руле автомобиля

В Омской области у больных эпилепсией забрали водительские права

14 ноября 2019, 04:48
Фото: Медиахолдинг1Mi. женские руки на руле автомобиля
Прокуратура Полтавского района Омской области обнаружила во время проверки, что у двух омичей, стоящих на учете у врача-невролога с диагнозом эпилепсия, были водительские права. По решению суда права у них конфискуют, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Согласно Перечню медицинских противопоказаний, утвержденным Правительством России, при эпилепсии нельзя управлять автомобилем. На дороге такие люди создают реальную угрозу возникновения ДТП, причинения вреда имуществу, а также жизни и здоровью граждан.

По результатам проверки прокуратура Полтавского района Омской области обратилась в суд и потребовала забрать у омичей водительская права и право на управление автомобилем по состоянию здоровья. Полтавский районный суд удовлетворил исковые требования.

Исполнением судебного решения займутся сотрудники полиции Полтавского района.

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