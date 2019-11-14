В Омской области у больных эпилепсией забрали водительские права

Posted 14 ноября 2019, 04:48
Published 14 ноября 2019, 04:48
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Согласно Перечню медицинских противопоказаний, утвержденным Правительством России, при эпилепсии нельзя управлять автомобилем. На дороге такие люди создают реальную угрозу возникновения ДТП, причинения вреда имуществу, а также жизни и здоровью граждан.
По результатам проверки прокуратура Полтавского района Омской области обратилась в суд и потребовала забрать у омичей водительская права и право на управление автомобилем по состоянию здоровья. Полтавский районный суд удовлетворил исковые требования.
Исполнением судебного решения займутся сотрудники полиции Полтавского района.