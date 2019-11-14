В Омской области у больных эпилепсией забрали водительские права

Прокуратура Полтавского района Омской области обнаружила во время проверки, что у двух омичей, стоящих на учете у врача-невролога с диагнозом эпилепсия, были водительские права. По решению суда права у них конфискуют, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Согласно Перечню медицинских противопоказаний, утвержденным Правительством России, при эпилепсии нельзя управлять автомобилем. На дороге такие люди создают реальную угрозу возникновения ДТП, причинения вреда имуществу, а также жизни и здоровью граждан. По результатам проверки прокуратура Полтавского района Омской области обратилась в суд и потребовала забрать у омичей водительская права и право на управление автомобилем по состоянию здоровья. Полтавский районный суд удовлетворил исковые требования. Исполнением судебного решения займутся сотрудники полиции Полтавского района.