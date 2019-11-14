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Posted 14 ноября 2019, 01:07

Published 14 ноября 2019, 01:07

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

учитель стоит у доски

Учителя из Омской области получат 10 млн рублей

14 ноября 2019, 01:07
Фото: Медиахолдинг1Mi. учитель стоит у доски
В Омской области в 2020 году на реализацию программы «Земский учитель» выделят 10 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования. Подать заявку на конкурс можно будет с 10 января по 15 апреля 2020 года.

На реализацию проекта из федерального бюджета для Омской области выделили субсидию в размере 8,6 млн рублей. Остальные средства для программы появятся благодаря средствам из регионального бюджета.

Участниками конкурса могут стать учителя в возрасте до 55 лет, имеющие как среднее, так и высшее образование. Участник должен иметь необходимую квалификацию, а также быть готовым переехать в область на пять лет. Дополнительным условием отбора может стать наличие высшей квалификационной категории. За каждый критерий комиссия будет начислять баллы.

Требования предъявляются не только к участникам проекта, но и к самому образовательному учреждению. Школа, которая будет участвовать в программе «Земский учитель», должна иметь вакантные должности для преподавателя, а также обеспечить его нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

С 16 по 30 апреля эксперты будут оценивать заявки от участников, с 1 по 15 мая станут известны имена победителей. С 16 мая по 15 июня учителя поедут в села, чтобы познакомиться с коллективом и новым местом работы. Затем в промежутке с 15 июня по 20 июля с педагогами заключат трудовые договоры. А с 1 сентября до 1 декабря учителя получат обещанную выплату — один млн рублей.

#Общество#Конкурс#Субсидии#Учитель
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