Учителя из Омской области получат 10 млн рублей

С 16 по 30 апреля эксперты будут оценивать заявки от участников, с 1 по 15 мая станут известны имена победителей. С 16 мая по 15 июня учителя поедут в села, чтобы познакомиться с коллективом и новым местом работы. Затем в промежутке с 15 июня по 20 июля с педагогами заключат трудовые договоры. А с 1 сентября до 1 декабря учителя получат обещанную выплату — один млн рублей.