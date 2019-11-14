Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска

Posted 14 ноября 2019, 03:06
Published 14 ноября 2019, 03:06
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В пресс-службе правительства рассказали, что инцидент действительно произошел, но его подробности пока неизвестны. Всем занимается Следственный комитет по Амурской области, сообщает издание.
Как сообщили в Минздраве Амурской области, в результате происшествия погиб один человек, пострадали трое. На месте работают врачи и фельдшеры скорой.
Добавим, что в колледже на очной форме обучаются 1.5 тыс студентов.