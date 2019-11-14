Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска

Инцидент произошел сегодня в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Студент открыл стрельбу по своим однокурсникам, сообщает «ТАСС» со ссылкой на областное правительство. В результате нападения погиб человек.

В пресс-службе правительства рассказали, что инцидент действительно произошел, но его подробности пока неизвестны. Всем занимается Следственный комитет по Амурской области, сообщает издание. Как сообщили в Минздраве Амурской области, в результате происшествия погиб один человек, пострадали трое. На месте работают врачи и фельдшеры скорой. Добавим, что в колледже на очной форме обучаются 1.5 тыс студентов.