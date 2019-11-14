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Posted 14 ноября 2019, 03:06

Published 14 ноября 2019, 03:06

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

мужчина держит в руке пистолет

Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска

14 ноября 2019, 03:06
Фото: Медиахолдинг1Mi. мужчина держит в руке пистолет
Инцидент произошел сегодня в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Студент открыл стрельбу по своим однокурсникам, сообщает «ТАСС» со ссылкой на областное правительство. В результате нападения погиб человек.

В пресс-службе правительства рассказали, что инцидент действительно произошел, но его подробности пока неизвестны. Всем занимается Следственный комитет по Амурской области, сообщает издание.

Как сообщили в Минздраве Амурской области, в результате происшествия погиб один человек, пострадали трое. На месте работают врачи и фельдшеры скорой.

Добавим, что в колледже на очной форме обучаются 1.5 тыс студентов.

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