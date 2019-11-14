Омский суд ужесточил наказание для интернет-мошенника

Молодой человек связывался с людьми и предлагал купить у него товар по низким ценам. После того, как покупатели переводили деньги, мужчина ничего не отправлял по почте, а просто тратил денежные средства на свои нужды. Своими действиями омич причинил ущерб в размере около 320 тыс рублей.