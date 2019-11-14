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Posted 14 ноября 2019, 06:25

Published 14 ноября 2019, 06:25

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

молоток судьи на столе

Омский суд ужесточил наказание для интернет-мошенника

14 ноября 2019, 06:25
Фото: Медиахолдинг1Mi. молоток судьи на столе
Омский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего омича, ранее осужденного Советским районным судом за совершение 31 мошенничества, сообщает прокуратура Омской области. Прокуратура не согласилась с мягким приговором и добилась для обвиняемого реального срока.

Суд установил, что с апреля 2017 года по декабрь 2018 года злоумышленник обманным путем похитил деньги у жителей Тюмени, Тобольска, Оренбурга, Читы, Твери и других российских городов. Потерпевшие попались на удочку мошенника из-за объявлений в интернете, связанных с покупкой запасных частей к автомобилям.

Молодой человек связывался с людьми и предлагал купить у него товар по низким ценам. После того, как покупатели переводили деньги, мужчина ничего не отправлял по почте, а просто тратил денежные средства на свои нужды. Своими действиями омич причинил ущерб в размере около 320 тыс рублей.

Советский районный суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также обвиняемого обязали возместить причиненный ущерб. Прокуратура не согласилась с приговором и подала апелляцию, поскольку осужденный не работал, а источников легального дохода не имел. Также мужчина уже был судимым за совершение аналогичного преступления.

Омский областной суд приговорил омича к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Меру пресечения изменили на заключение под стражу. Поскольку осужденного не было на судебном заседании, его объявили в розыск.

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