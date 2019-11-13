В Омской области пропал 15-летний подросток в черных кроссовках

Posted 13 ноября 2019, 07:01
Published 13 ноября 2019, 07:01
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Во время проверки следователи установят причины, по которым мальчик уже не раз уходил из дома. Также они выяснят, в каких условиях он живет и воспитывается.
На момент ухода школьник был одет в серую куртку, синие джинсы и черные кроссовки. Пропавшему на вид 15 лет, рост 156 см, худощавого телосложения. У него русые волосы и карие глаза. Фотографию подростка опубликовали на портале омской полиции.
Сообщить о возможном местонахождении школьника просят по телефонам 79-34-01 или 02.