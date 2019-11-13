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Posted 13 ноября 2019, 07:01

Published 13 ноября 2019, 07:01

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

парень сжал руку в кулак

В Омской области пропал 15-летний подросток в черных кроссовках

13 ноября 2019, 07:01
Фото: Медиахолдинг1Mi. парень сжал руку в кулак
Продолжаются поиски 15-летнего жителя села Поповка Азовского района, который ушел из дома и не вернулся. Следователи выясняют, почему подросток пропал в очередной раз, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки следователи установят причины, по которым мальчик уже не раз уходил из дома. Также они выяснят, в каких условиях он живет и воспитывается.

На момент ухода школьник был одет в серую куртку, синие джинсы и черные кроссовки. Пропавшему на вид 15 лет, рост 156 см, худощавого телосложения. У него русые волосы и карие глаза. Фотографию подростка опубликовали на портале омской полиции.

Сообщить о возможном местонахождении школьника просят по телефонам 79-34-01 или 02.

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