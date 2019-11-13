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Posted 13 ноября 2019, 17:00

Published 13 ноября 2019, 17:00

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске воспитатель детсада заставила детей достать игрушки из унитаза. Она уволилась

В Омске воспитатель детсада заставила детей достать игрушки из унитаза. Она уволилась

13 ноября 2019, 17:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Воспитатель омского детсада № 344 после жалобы родителей ее воспитанников написала заявление на увольнение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Омска.

Об инциденте стало известно из публикации Никиты Мисюрова, отца одного из детей, которого воспитательница заставила руками без перчаток доставать игрушки из общего унитаза. По словам омича, работница детсада для этого прервала обед дошкольников.

Мужчина подчеркнул, что это не единственный случай, когда воспитательница применяла нестандартные меры воспитания. Работница неоднократно кричала на детей и их родителей, запрещала воспитанникам бегать перед физкультурой и катать машинки с горки.

«Был факт, когда сын сильно ударился затылком, а она предпочла не сообщать об этом нам, родителям. В общем, таким „педагогам“ не место среди детей!» — подчеркнул омич в своем сообщении.

После освещения случившегося в СМИ в департаменте образования мэрии Омска начали проверку. Ее результатом стало увольнение работницы детского сада.

«К сожалению, данные факты подтвердились. Воспитатель не стала отрицать описанный родителем инцидент и написала заявление на увольнение из дошкольного учреждения», — сообщили в департаменте и извинились перед родителями за сложившуюся ситуацию.

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