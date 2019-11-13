В Омске нелегальных продавцов оштрафовали на 360 тысяч рублей

В рейдовых мероприятиях участвуют сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также представители налоговой и полиции. Сотрудники администраций городских округов раздают омичам памятки, в которых рассказывается не только о размерах штрафов, но и об опасности покупки товара на стихийных рынках.