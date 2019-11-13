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Posted 13 ноября 2019, 03:15

Published 13 ноября 2019, 03:15

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

уличная торговля

В Омске нелегальных продавцов оштрафовали на 360 тысяч рублей

13 ноября 2019, 03:15
Фото: Медиахолдинг1Mi. уличная торговля
В Омске с начала года прошло более 400 рейдов, направленных на пресечение несанкционированной торговли. По результатам работы специалисты составили 500 протоколов об административном правонарушении, сообщает пресс-служба мэрии города.

В рейдовых мероприятиях участвуют сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также представители налоговой и полиции. Сотрудники администраций городских округов раздают омичам памятки, в которых рассказывается не только о размерах штрафов, но и об опасности покупки товара на стихийных рынках.

За этот год общая сумма штрафов превысила 360 тыс рублей. Часть из них взыскали за повторное нарушение.

За торговлю в неположенном месте рядового омича могут оштрафовать на сумму до пяти тыс рублей при повторном нарушении, должностных лиц — до 10 тыс рублей, а юридических — до 30 тыс рублей.

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