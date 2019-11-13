В Омске нелегальных продавцов оштрафовали на 360 тысяч рублей

Posted 13 ноября 2019, 03:15
Published 13 ноября 2019, 03:15
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В рейдовых мероприятиях участвуют сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также представители налоговой и полиции. Сотрудники администраций городских округов раздают омичам памятки, в которых рассказывается не только о размерах штрафов, но и об опасности покупки товара на стихийных рынках.
За этот год общая сумма штрафов превысила 360 тыс рублей. Часть из них взыскали за повторное нарушение.
За торговлю в неположенном месте рядового омича могут оштрафовать на сумму до пяти тыс рублей при повторном нарушении, должностных лиц — до 10 тыс рублей, а юридических — до 30 тыс рублей.