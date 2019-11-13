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Posted 13 ноября 2019, 07:31

Published 13 ноября 2019, 07:31

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

человек сидит за решеткой

Трех омичей, распространявших героин через «закладки», отправили в колонию

13 ноября 2019, 07:31
Фото: Медиахолдинг1Mi. человек сидит за решеткой
Омский районный суд Омской области рассмотрел уголовное дело в отношении трех местных жителей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Они обвинялись в незаконном сбыте наркотиков в составе организованной группы через интернет и покушении на сбыт.

Подсудимые занимались сбытом героина. Полученный наркотик они расфасовывали на более мелкие партии и помещали в «закладки». А затем продавали омичам через интернет.

Суд приговорил злоумышленников к тюремному заключению в колонии строгого режима на срок от 11 до 12 лет 6 месяцев. Приговор еще не вступил в силу.

Добавим, что ранее Омский районный суд также приговорил двух омичей, состоявших в этой преступной группе, к разным срокам лишения свободы. Сейчас они находятся в исправительной колонии строгого режима.

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