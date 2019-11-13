Трех омичей, распространявших героин через «закладки», отправили в колонию

Posted 13 ноября 2019, 07:31
Published 13 ноября 2019, 07:31
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Подсудимые занимались сбытом героина. Полученный наркотик они расфасовывали на более мелкие партии и помещали в «закладки». А затем продавали омичам через интернет.
Суд приговорил злоумышленников к тюремному заключению в колонии строгого режима на срок от 11 до 12 лет 6 месяцев. Приговор еще не вступил в силу.
Добавим, что ранее Омский районный суд также приговорил двух омичей, состоявших в этой преступной группе, к разным срокам лишения свободы. Сейчас они находятся в исправительной колонии строгого режима.