С гололедом в Омске начали бороться биохимическими реагентами

За прошлые сутки на борьбу со льдом на дорогах вышли 376 единиц техники, из которых 97 подметальных и несколько десятков пескоразбрасывательных машин. Ими управляли 719 рабочих. Также отмечается, что на аварийных участках дорог, где даже с реагентами дорога слишком сильная, работают дополнительные экипажи ДПС.