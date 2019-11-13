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Posted 13 ноября 2019, 11:06

Published 13 ноября 2019, 11:06

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

С гололедом в Омске начали бороться биохимическими реагентами

С гололедом в Омске начали бороться биохимическими реагентами

13 ноября 2019, 11:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
После очередного снегопада в относительно теплую погоду омские дороги покрылись слоем льда. В администрации Омска рассказали, как с ним боролись в прошедшие сутки дорожные службы.

За сутки на дорогах города было рассыпано более 571 тонн противогололедных материалов, из которых 25.6 бонн — новый биохимический реагент.

Исполняющий обязанности начальника дорожно-эксплуатационного участка Центрального округа Вячеслав Дроздов отметил, что за последние несколько дней резко изменилась погода, и вместе с ней изменился режим работы дорожной техники, которая обрабатывает улицы города реагентами.

«Работы организованы в круглосуточном режиме, обработка дорог проводится по необходимости, в зависимости от погодных условий. Но, в любом случае, даже если нет снегопада и состояние проезжей части дороги не требует применения противогололедных материалов, техника все равно выходит для обработки пешеходных дорожек, тротуаров скверов», — объяснил Вячеслав Дроздов.

С 2019 года омские дорожники начали системно обрабатывать центральные магистрали города. Биохимический реагент уже лежит на улице Масленникова, Красном Пути и Карла Маркса. Другие, менее оживленные магистрали, будут обработаны классической песко-соляной смесью.

За прошлые сутки на борьбу со льдом на дорогах вышли 376 единиц техники, из которых 97 подметальных и несколько десятков пескоразбрасывательных машин. Ими управляли 719 рабочих. Также отмечается, что на аварийных участках дорог, где даже с реагентами дорога слишком сильная, работают дополнительные экипажи ДПС.

В мэрии отмечают, что нового реагента нужно гораздо меньше для высокой эффективности, а при растворении он не дает столько грязи, как песок. Реагент растворяется и уходит в ливневую канализацию, не влияя на окружающую среду, заверяют в ведомстве.

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