С гололедом в Омске начали бороться биохимическими реагентами

Posted 13 ноября 2019, 11:06
Published 13 ноября 2019, 11:06
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
За сутки на дорогах города было рассыпано более 571 тонн противогололедных материалов, из которых 25.6 бонн — новый биохимический реагент.
Исполняющий обязанности начальника дорожно-эксплуатационного участка Центрального округа Вячеслав Дроздов отметил, что за последние несколько дней резко изменилась погода, и вместе с ней изменился режим работы дорожной техники, которая обрабатывает улицы города реагентами.
«Работы организованы в круглосуточном режиме, обработка дорог проводится по необходимости, в зависимости от погодных условий. Но, в любом случае, даже если нет снегопада и состояние проезжей части дороги не требует применения противогололедных материалов, техника все равно выходит для обработки пешеходных дорожек, тротуаров скверов», — объяснил Вячеслав Дроздов.
С 2019 года омские дорожники начали системно обрабатывать центральные магистрали города. Биохимический реагент уже лежит на улице Масленникова, Красном Пути и Карла Маркса. Другие, менее оживленные магистрали, будут обработаны классической песко-соляной смесью.
За прошлые сутки на борьбу со льдом на дорогах вышли 376 единиц техники, из которых 97 подметальных и несколько десятков пескоразбрасывательных машин. Ими управляли 719 рабочих. Также отмечается, что на аварийных участках дорог, где даже с реагентами дорога слишком сильная, работают дополнительные экипажи ДПС.
В мэрии отмечают, что нового реагента нужно гораздо меньше для высокой эффективности, а при растворении он не дает столько грязи, как песок. Реагент растворяется и уходит в ливневую канализацию, не влияя на окружающую среду, заверяют в ведомстве.