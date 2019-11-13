Омские школьники начали нюхать газ из зажигалок

Posted 13 ноября 2019, 01:54
Published 13 ноября 2019, 01:54
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В работе круглого стола приняли участие сотрудники регионального Следственного комитета, минобразования Омской области, представители УМВД России по Омской области, руководитель проекта «Трезвая Россия» и члены региональной Общественной палаты и Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.
По словам общественников, подростки узнают о сниффинге (от англ. to sniff — нюхать) из интернета. Во время вдыхания газа из газовых баллончиков или из зажигалок, школьники достигают состояния опьянения. Поэтому участники круглого стола обсудили, что нужно запретить их продажу несовершеннолетним на законодательном уровне.
Все предложения участников круглого стола систематизируют и направят в Общественную палату РФ и органы исполнительной власти.