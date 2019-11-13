Омские школьники начали нюхать газ из зажигалок

По словам общественников, подростки узнают о сниффинге (от англ. to sniff — нюхать) из интернета. Во время вдыхания газа из газовых баллончиков или из зажигалок, школьники достигают состояния опьянения. Поэтому участники круглого стола обсудили, что нужно запретить их продажу несовершеннолетним на законодательном уровне.