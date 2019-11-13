Омич напал с табуреткой на пациента после страшного сна

Posted 13 ноября 2019, 03:49
Published 13 ноября 2019, 03:49
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Следствие установило, что 19 июля 2019 года подозреваемый находился в палате № 8 хирургического отделения БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ». В этот день мужчина взял табурет, стоящий в комнате, после чего ударил им шесть раз спящего пациента. Из-за многочисленных травм головы тот скончался, не приходя в сознание.
Нападавший рассказал, что ему приснился сон, в котором в палату зашел неизвестный и угрожал пациентам ножом. По заключению судебно-психиатрической экспертизы у фигуранта диагностировали психическое расстройство. Его должны отправить на принудительное лечение.
Уголовное дело направили в Нижнеомский районный суд Омской области для рассмотрения.