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Posted 13 ноября 2019, 03:49

Published 13 ноября 2019, 03:49

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

молоток судьи

Омич напал с табуреткой на пациента после страшного сна

13 ноября 2019, 03:49
Фото: Медиахолдинг1Mi. молоток судьи
Прокуратура Нижнеомского района Омской области утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд в отношении 39-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие установило, что 19 июля 2019 года подозреваемый находился в палате № 8 хирургического отделения БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ». В этот день мужчина взял табурет, стоящий в комнате, после чего ударил им шесть раз спящего пациента. Из-за многочисленных травм головы тот скончался, не приходя в сознание.

Нападавший рассказал, что ему приснился сон, в котором в палату зашел неизвестный и угрожал пациентам ножом. По заключению судебно-психиатрической экспертизы у фигуранта диагностировали психическое расстройство. Его должны отправить на принудительное лечение.

Уголовное дело направили в Нижнеомский районный суд Омской области для рассмотрения.

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