Омич напал с табуреткой на пациента после страшного сна

Следствие установило, что 19 июля 2019 года подозреваемый находился в палате № 8 хирургического отделения БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ». В этот день мужчина взял табурет, стоящий в комнате, после чего ударил им шесть раз спящего пациента. Из-за многочисленных травм головы тот скончался, не приходя в сознание.