Депутаты горсовета пытаются выяснить, куда пропали остатки «Арены Омск»

Posted 13 ноября 2019, 12:04
Published 13 ноября 2019, 12:04
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Депутаты отметили, что фактически строительные отходы не входят в разряд твердых бытовых отходов, вывозом которых занимается регоператор «Магнит». Выяснилось, что компания все же вывозила эти отходы, но теперь строительный мусор должен будет иметь паспорт, чтобы их можно было вывезти на полигон.
«Строительные отходы „Магнит“ может принимать в рамках нерегулируемой деятельности. Но в сентябре мы прекратили прием, потому что надо их упорядочивать. Выяснилось, что недобросовестные покупатели строительных талонов нам привозят под видом строительных отходов все, кроме них самих. Мы такую практику порочную прекратили и вводим паспортизацию» — цитирует издание гендиректора ООО «Магнит» Александра Чернова.
Он также уточнил у депутатов, куда с мест масштабного строительства пропадают отходы, если их нельзя вывозить. Его вопрос поддержал председатель комитета Виталий Путинцев и спросил у коллег, куда могли пропасть стройматериалы, оставшиеся после разрушения «Арены Омск».
«Куда делась „Арена-Омск“? Куда дели остатки? И это не риторический вопрос. Надо поискать. Цветной металл и вообще металл — это понятно. Но там же еще и утеплители, и бетон, и так далее… Кому-то что-то построили», — иронично заметил Путинцев. Точного местоположения этих стройматериалов депутаты горсовете назвать не смогли.