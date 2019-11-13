Депутаты горсовета пытаются выяснить, куда пропали остатки «Арены Омск»

«Строительные отходы „Магнит“ может принимать в рамках нерегулируемой деятельности. Но в сентябре мы прекратили прием, потому что надо их упорядочивать. Выяснилось, что недобросовестные покупатели строительных талонов нам привозят под видом строительных отходов все, кроме них самих. Мы такую практику порочную прекратили и вводим паспортизацию» — цитирует издание гендиректора ООО «Магнит» Александра Чернова.