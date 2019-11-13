Асфальтобетонный завод бесконтрольно травил жителей Омской области

Специалисты выяснили, что на объекте не установили действующие источники загрязняющих веществ, их виды, а также разрешенные предельно-допустимые концентрации. Из-за этого предприятие не могло производить экологический контроль и соблюдать законодательство об охране атмосферного воздуха.