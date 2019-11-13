Асфальтобетонный завод бесконтрольно травил жителей Омской области

Posted 13 ноября 2019, 04:27
Published 13 ноября 2019, 04:27
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Специалисты выяснили, что на объекте не установили действующие источники загрязняющих веществ, их виды, а также разрешенные предельно-допустимые концентрации. Из-за этого предприятие не могло производить экологический контроль и соблюдать законодательство об охране атмосферного воздуха.
Предпринимателя уже штрафовали за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия. Однако он не предпринял меры для устранения нарушения законодательства.
Омский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Куйбышевский районный суд с требованием прекратить использование асфальтосмесительной установки до получения соответствующих разрешений. Исковое заявление находится на рассмотрении суда.