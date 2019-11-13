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Posted 13 ноября 2019, 04:27

Published 13 ноября 2019, 04:27

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

из трубы валит белый дым

Асфальтобетонный завод бесконтрольно травил жителей Омской области

13 ноября 2019, 04:27
Фото: Медиахолдинг1Mi. из трубы валит белый дым
Омская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в деятельности предпринимателя, который занимается изготовлением асфальтобетонной смеси. Проверка прошла на производственной площадке на улице Железнодорожной в поселке Горячий ключ Омского района, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Специалисты выяснили, что на объекте не установили действующие источники загрязняющих веществ, их виды, а также разрешенные предельно-допустимые концентрации. Из-за этого предприятие не могло производить экологический контроль и соблюдать законодательство об охране атмосферного воздуха.

Предпринимателя уже штрафовали за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия. Однако он не предпринял меры для устранения нарушения законодательства.

Омский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Куйбышевский районный суд с требованием прекратить использование асфальтосмесительной установки до получения соответствующих разрешений. Исковое заявление находится на рассмотрении суда.

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