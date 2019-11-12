ВККС в четвертый раз объявила конкурс на кресло председателя Омского облсуда

Первым претендентом на эту должность была Елена Светенко, которая сейчас значится временно исполняющей обязанности председателя облсуда. Ее кандидатуру отклонили из-за мужа-прокурора и возможного конфликта интересов. Затем претендентом на эту должность стала Мария Храменок, которая недавно ушла с поста врио председателя суда, но она отозвала свою заявку, и сейчас вышла на пенсию.