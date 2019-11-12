ВККС в четвертый раз объявила конкурс на кресло председателя Омского облсуда

Posted 12 ноября 2019, 12:23
Published 12 ноября 2019, 12:23
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Предыдущие три конкурса не состоялись: претенденты на эту должность либо не соответствовали критериям, либо отозвали свои заявки по разным причинам.
Первым претендентом на эту должность была Елена Светенко, которая сейчас значится временно исполняющей обязанности председателя облсуда. Ее кандидатуру отклонили из-за мужа-прокурора и возможного конфликта интересов. Затем претендентом на эту должность стала Мария Храменок, которая недавно ушла с поста врио председателя суда, но она отозвала свою заявку, и сейчас вышла на пенсию.
Третье объявление об открытии вакантной должности было опубликовано 30 сентября этого года. Кандидатуры ВККС должна была рассмотреть 31 октября этого года, но, вероятно, претендентов на эту должность уже не нашлось.
Место вакантно со 2 июля этого года. В этот день истекли полномочия последнего председателя суда Владимира Яркового. Он занимал эту должность в течение последний 12-ти лет.