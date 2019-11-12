gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября 2019, 12:23

Published 12 ноября 2019, 12:23

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

ВККС в четвертый раз объявила конкурс на кресло председателя Омского облсуда

ВККС в четвертый раз объявила конкурс на кресло председателя Омского облсуда

12 ноября 2019, 12:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации о четвертый раз сообщила о конкурсе на место председателя Омского областного суда.

Предыдущие три конкурса не состоялись: претенденты на эту должность либо не соответствовали критериям, либо отозвали свои заявки по разным причинам.

Первым претендентом на эту должность была Елена Светенко, которая сейчас значится временно исполняющей обязанности председателя облсуда. Ее кандидатуру отклонили из-за мужа-прокурора и возможного конфликта интересов. Затем претендентом на эту должность стала Мария Храменок, которая недавно ушла с поста врио председателя суда, но она отозвала свою заявку, и сейчас вышла на пенсию.

Третье объявление об открытии вакантной должности было опубликовано 30 сентября этого года. Кандидатуры ВККС должна была рассмотреть 31 октября этого года, но, вероятно, претендентов на эту должность уже не нашлось.

Место вакантно со 2 июля этого года. В этот день истекли полномочия последнего председателя суда Владимира Яркового. Он занимал эту должность в течение последний 12-ти лет.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика