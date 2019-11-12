В селе под Омском для детей строят горку из земли с кладбища — соцсети

«Как пояснили в администрации Омского района, по вопросу использования грунта, загрязненного ритуальными отходами, администрацией поселения направлено письмо лицам, ответственным за возведение земляного вала, с просьбой исключить ритуальные отходы и общей массы грунта и вывезти их на специальный полигон. В случае не проведения данных мероприятий, ответственные лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством», — заверили в правительстве.