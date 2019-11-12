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Posted 12 ноября 2019, 12:52

Published 12 ноября 2019, 12:52

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В селе под Омском для детей строят горку из земли с кладбища — соцсети

В селе под Омском для детей строят горку из земли с кладбища — соцсети

12 ноября 2019, 12:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В селе Красноярка Омской области на стадионе «Олимпиец» рабочие начали возводить ледяную горку. В паблике «Голос Омска» местные жители поделились своим мнением о том, откуда для этой горки привозят землю: они уверены, что основу для ледяной горки строят из кладбищенской земли.

Местные жители сняли на видео и опубликовали в паблике то, из чего строят горку для детей. По их словам, из земли торчат кресты, венки и искусственные цветы.

«Вот представьте, наши дети будут кататься на этом. Это кощунство натуральное. Веночки, крестики. И горку! Какие затейники!», — прокомментировала происходящее автор ролика и предположила, что так местные власти решили сэкономить.

В правительстве Омской области ответили, что у администрации Красноярки уже выясняют, почему горку строят из земли с мусором с кладбища. Однако менять землю не будут — только уберут весь мусор.

«Как пояснили в администрации Омского района, по вопросу использования грунта, загрязненного ритуальными отходами, администрацией поселения направлено письмо лицам, ответственным за возведение земляного вала, с просьбой исключить ритуальные отходы и общей массы грунта и вывезти их на специальный полигон. В случае не проведения данных мероприятий, ответственные лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством», — заверили в правительстве.

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