В селе под Омском для детей строят горку из земли с кладбища — соцсети

Posted 12 ноября 2019, 12:52
Published 12 ноября 2019, 12:52
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Местные жители сняли на видео и опубликовали в паблике то, из чего строят горку для детей. По их словам, из земли торчат кресты, венки и искусственные цветы.
«Вот представьте, наши дети будут кататься на этом. Это кощунство натуральное. Веночки, крестики. И горку! Какие затейники!», — прокомментировала происходящее автор ролика и предположила, что так местные власти решили сэкономить.
В правительстве Омской области ответили, что у администрации Красноярки уже выясняют, почему горку строят из земли с мусором с кладбища. Однако менять землю не будут — только уберут весь мусор.
«Как пояснили в администрации Омского района, по вопросу использования грунта, загрязненного ритуальными отходами, администрацией поселения направлено письмо лицам, ответственным за возведение земляного вала, с просьбой исключить ритуальные отходы и общей массы грунта и вывезти их на специальный полигон. В случае не проведения данных мероприятий, ответственные лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством», — заверили в правительстве.