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Posted 12 ноября 2019, 02:13

Published 12 ноября 2019, 02:13

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

После Российско-казахстанского форума из Омска решили запустить авиарейсы в Караганду

После Российско-казахстанского форума из Омска решили запустить авиарейсы в Караганду

12 ноября 2019, 02:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На следующий день после Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана компания «ИрАвиа» получила допуск Росавиации на перевозку пассажиров из Омска в Караганду. Документ опубликован на официальном портале ведомства.

Перелеты российская авиакомпания сможет осуществлять до семи раз в неделю, говорится в документе.

Ранее аналогичное разрешение получала авиакомпания «Оренбуржье», но я мая 2017 года из Омска не было отправлено ни одного самолета в Караганду. В октябре Росавиация отозвала у авиакомпании разрешение.

Отметим, в зимнем расписании полетов Омского аэропорта значится только один рейс в Казахстан. Добраться на самолете пока можно до столицы республики — города Нур-Султан. Этот рейс обслуживает авиакомпания «Эйр Астана».

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