После Российско-казахстанского форума из Омска решили запустить авиарейсы в Караганду

Posted 12 ноября 2019, 02:13
Published 12 ноября 2019, 02:13
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Перелеты российская авиакомпания сможет осуществлять до семи раз в неделю, говорится в документе.
Ранее аналогичное разрешение получала авиакомпания «Оренбуржье», но я мая 2017 года из Омска не было отправлено ни одного самолета в Караганду. В октябре Росавиация отозвала у авиакомпании разрешение.
Отметим, в зимнем расписании полетов Омского аэропорта значится только один рейс в Казахстан. Добраться на самолете пока можно до столицы республики — города Нур-Султан. Этот рейс обслуживает авиакомпания «Эйр Астана».