Омскстат: стоимость литра бензина в октябре не изменилась

Изменилась цена, согласно подсчетам ведомства, на дизельное топливо: в октябре литр такого топлива моно было купить на заправках за 46.29 рубля, что на 0.3% дороже, чем в сентябре. На автомобильный бензин и газомоторное топливо цены остались прежними, утверждают в ведомстве.