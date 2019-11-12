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Posted 12 ноября 2019, 01:49

Published 12 ноября 2019, 01:49

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омскстат: стоимость литра бензина в октябре не изменилась

Омскстат: стоимость литра бензина в октябре не изменилась

12 ноября 2019, 01:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омскстате подсчитали, насколько изменилась стоимость моторного топлива на заправках региона. По версии статистиков, цена на бензин и газомоторное топливо не изменилась.

Изменилась цена, согласно подсчетам ведомства, на дизельное топливо: в октябре литр такого топлива моно было купить на заправках за 46.29 рубля, что на 0.3% дороже, чем в сентябре. На автомобильный бензин и газомоторное топливо цены остались прежними, утверждают в ведомстве.

Литр бензина АИ-95 стоит, в среднем, 41.22 рубля, АИ-95 — 44.04 рубля. Дороже обходится литр АИ-98 и АИ-100 — 50.16 рубля за оба вида топлива. Отмечается, что литр газомоторного топлива вдвое дешевле бензина — 20.3 рубля.

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