Омскстат: стоимость литра бензина в октябре не изменилась

Posted 12 ноября 2019, 01:49
Published 12 ноября 2019, 01:49
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Изменилась цена, согласно подсчетам ведомства, на дизельное топливо: в октябре литр такого топлива моно было купить на заправках за 46.29 рубля, что на 0.3% дороже, чем в сентябре. На автомобильный бензин и газомоторное топливо цены остались прежними, утверждают в ведомстве.
Литр бензина АИ-95 стоит, в среднем, 41.22 рубля, АИ-95 — 44.04 рубля. Дороже обходится литр АИ-98 и АИ-100 — 50.16 рубля за оба вида топлива. Отмечается, что литр газомоторного топлива вдвое дешевле бензина — 20.3 рубля.