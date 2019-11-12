Омичка пойдет под суд за махинации с покупкой жилья на материнский капитал

Posted 12 ноября 2019, 03:59
Published 12 ноября 2019, 03:59
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Во время проверки выяснилось, что жительница Ленинского округа Омска оформила договор целевого займа в коммерческой организации на 400 тыс рублей якобы для покупки дома в Павлоградском районе. Однако жилище продавец оценил только в 110 тыс рублей.
Погасить долг женщина решила при помощи материнского капитала, и для этого обратилась в ПФР. Там на счет юрлица перечислили 374 тыс рублей, которые якобы направлялись на улучшение жилищных условий. После перечисления денег на счет женщина передала продавцу те 110 тыс рублей, которые он просил за дом, а остальные деньги оставила себе.
После прокурорской проверки на женщину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Женщине и ее сообщникам грозит до шести лет тюрьмы. Расследование контролирует прокуратура Павлоградского района, пояснили в надзорном ведомстве.