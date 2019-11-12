Омичка пойдет под суд за махинации с покупкой жилья на материнский капитал

Погасить долг женщина решила при помощи материнского капитала, и для этого обратилась в ПФР. Там на счет юрлица перечислили 374 тыс рублей, которые якобы направлялись на улучшение жилищных условий. После перечисления денег на счет женщина передала продавцу те 110 тыс рублей, которые он просил за дом, а остальные деньги оставила себе.