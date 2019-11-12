gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября 2019, 03:42

Published 12 ноября 2019, 03:42

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Молодого новосибирца отправили на 10 лет в колонию за сбыт наркотиков в Омске

Молодого новосибирца отправили на 10 лет в колонию за сбыт наркотиков в Омске

12 ноября 2019, 03:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Куйбышевском районном суде Омска вынесли приговор жителю Новосибирска, который летом 2019 года специально приехал в Омск, чтобы сбывать наркотические вещества. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина, по версии следствия, в анонимном онлайн-мессенджере связывался с неизвестным лицом, которое сообщало ему о местах хранения крупных партий наркотиков. 24-летний осужденный забирал партию, фасовал и делал «закладки» на территории Омска.

В очередной раз партию наркотического вещества весом около 1.1 килограмма мужчина забрал из тайника 23 июля этого года. Часть наркотиков мужчина расфасовал, чтобы затем сбыть жителям Омска. Однако осуществить задуманное до конца не удалось — его в тот же день задержали сотрудники УНК УМВД России по Омской области.

У 24-летнего новосибира изъяли все наркотики, следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети „Интернет“, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Куйбышевский суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима. Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика