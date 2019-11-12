Молодого новосибирца отправили на 10 лет в колонию за сбыт наркотиков в Омске

Posted 12 ноября 2019, 03:42
Published 12 ноября 2019, 03:42
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Мужчина, по версии следствия, в анонимном онлайн-мессенджере связывался с неизвестным лицом, которое сообщало ему о местах хранения крупных партий наркотиков. 24-летний осужденный забирал партию, фасовал и делал «закладки» на территории Омска.
В очередной раз партию наркотического вещества весом около 1.1 килограмма мужчина забрал из тайника 23 июля этого года. Часть наркотиков мужчина расфасовал, чтобы затем сбыть жителям Омска. Однако осуществить задуманное до конца не удалось — его в тот же день задержали сотрудники УНК УМВД России по Омской области.
У 24-летнего новосибира изъяли все наркотики, следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети „Интернет“, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Куйбышевский суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима. Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.