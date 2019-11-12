Молодого новосибирца отправили на 10 лет в колонию за сбыт наркотиков в Омске

В очередной раз партию наркотического вещества весом около 1.1 килограмма мужчина забрал из тайника 23 июля этого года. Часть наркотиков мужчина расфасовал, чтобы затем сбыть жителям Омска. Однако осуществить задуманное до конца не удалось — его в тот же день задержали сотрудники УНК УМВД России по Омской области.