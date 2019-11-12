«Мальчик полноватый, присел, завалился»: школа о травме ученика на физкультуре

Напомним, отец ребенка сообщал, что на физкультуре его сыну стало плохо после кувырка, который проводился без страховки учителя. После травмы педагог не оказал ему первую помощь, фельдшера в школе нет, поэтому мальчик с сильной болью пошел на уроки, отпросившись только в конце дня. В больницу его доставили уже родители. В итоге мальчика госпитализировали с ушибом позвоночника. При этом, по словам отца, ранее учителям показывали справку о медицинских противопоказаниях при занятии физкультурой, но те ее не приняли и оставили ребенка в общей группе. Родители обратились в правоохранительные органы.