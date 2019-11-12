«Мальчик полноватый, присел, завалился»: школа о травме ученика на физкультуре

Posted 12 ноября 2019, 08:20
Published 12 ноября 2019, 08:20
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Город55 дозвонился до СОШ № 4 города Исилькуль, где, по сообщению отца мальчика, ребенка госпитализировали после урока физкультуры с травмой позвоночника. Директор учебного учреждения не признала ответственность школы за случившееся. По ее словам, дети выполняли не кувырок, а подводящее упражнение «перекат вперед и назад из упора присев», а пострадавший ученик нарушил технику безопасности и сделал кувырок назад — видимо, нечаянно.
«Ученик нарушил технику безопасности, присел и свалился набок. Мальчик крупный, высокого роста, полноватый. Педагог предложил ему присесть на лавочку, он посидел до конца урока, потом встал. Учитель несколько раз спрашивал, как он себя чувствует, он ответил, что хорошо. Он не нуждался в первой помощи! Потом у них был урок русского языка, он его отсидел, пошел на информатику — шестой урок. На информатике он отпросился по состоянию здоровья, учитель отпустил его домой», — сказала директор школы.
Она утверждает, что пострадавший мальчик, как и другие дети, прошли инструктаж по технике безопасности и расписались об этом в специальном журнале. «Все это видно по камерам видеонаблюдения», — говорит директор.
Что касается справки об ограничениях на занятиях физкультурой, которую, по словам родителей, предъявляли учителям еще до этого случая, директор утверждает, что ее никто не видел.
«Мама говорит, что предоставляла справку, а учитель сказала, что она не нужна. Это неправда, все справки у нас фиксируются. Они только 7 ноября предоставили копию справки, я пыталась рассмотреть даты — их там нет. И там прописано исключение кроссов, нормативов, зачетов, а это было обычное занятие», — заявила директор.
Напомним, отец ребенка сообщал, что на физкультуре его сыну стало плохо после кувырка, который проводился без страховки учителя. После травмы педагог не оказал ему первую помощь, фельдшера в школе нет, поэтому мальчик с сильной болью пошел на уроки, отпросившись только в конце дня. В больницу его доставили уже родители. В итоге мальчика госпитализировали с ушибом позвоночника. При этом, по словам отца, ранее учителям показывали справку о медицинских противопоказаниях при занятии физкультурой, но те ее не приняли и оставили ребенка в общей группе. Родители обратились в правоохранительные органы.
Отметим, в министерстве образования региона инцидент обещали прокомментировать после предварительной проверки.