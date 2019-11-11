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Posted 11 ноября 2019,, 10:57

Published 11 ноября 2019,, 10:57

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ВКонтакте представила студенческий тариф на музыкальную подписку

11 ноября 2019, 10:57
Студенты дневных отделений вузов теперь могут оформить подписку на музыку ВКонтакте и BOOM со скидкой 50%.

В России она будет стоить 75 рублей в месяц. Нужно лишь заполнить небольшую анкету: указать название учебного заведения и приложить фотографии студенческого билета. Предложение действует в странах СНГ и в Грузии.

Слушать музыку по специальной цене можно в течение четырёх лет. Достаточно подтверждать свой статус студента: раз в год присылать чат-боту пару снимков зачётной книжки.

Подробную информацию по оформлению подписки можно найти в сообществе «Музыка ВКонтакте»: vk.com/vkmusic

ВКонтакте можно слушать музыку бесплатно на всех устройствах, но с подпиской удобнее: безлимитно в фоновом режиме, без аудиорекламы, а также без интернета в приложении BOOM. Сейчас платной или пробной подпиской в музыкальных сервисах ВКонтакте и BOOM пользуются более 2,5 млн человек.

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