ВКонтакте представила студенческий тариф на музыкальную подписку

ВКонтакте можно слушать музыку бесплатно на всех устройствах, но с подпиской удобнее: безлимитно в фоновом режиме, без аудиорекламы, а также без интернета в приложении BOOM. Сейчас платной или пробной подпиской в музыкальных сервисах ВКонтакте и BOOM пользуются более 2,5 млн человек.