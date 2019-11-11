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Posted 11 ноября 2019, 02:17

Published 11 ноября 2019, 02:17

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омском аэропорту обнаружили туриста со смертельной лихорадкой Денге

В Омском аэропорту обнаружили туриста со смертельной лихорадкой Денге

11 ноября 2019, 02:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Региональное управление Роспотребнадзора рассказало об итогах санитарно-карантинного контроля в омском аэропорту за прошедшие 10 месяцев 2019 года. За это время, по подсчетам ведомства, в Омск попал один турист со смертельной лихорадкой.

С января по октябрь специалисты в аэропорту досмотрели 175 561 пассажира из 1 178 рейсов. Зачастую у прилетевших в Омск обнаруживали инфекционные заболевания, например ОРВИ — ей заболели 16 туристов. Один человек едва не стал причиной эпидемии — он привез в Омск лихорадку Денге, при неправильном лечении и осложнении которой каждый второй заболевший умирает.

Еще пятерых в аэропорту остановили с отитом, у одного пассажира начало прорезывание зубов, еще один отправился в путешествие с ветряной оспой. Отмечается, что в этом году пассажиры стали на 30% чаще болеть. В прошлом году специалисты обнаружили всего 19 заболевших туристов.

Причиной этому называют увеличение количества рейсов из эпидемиологически неблагополучных стран. Сейчас их удельный вес составляет 86%. К таким странам относят Казахстан, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Турцию, Тунис, Грецию, Кипр, Китай, Австрию, Болгарию и Филиппины.

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