В Омском аэропорту обнаружили туриста со смертельной лихорадкой Денге

С января по октябрь специалисты в аэропорту досмотрели 175 561 пассажира из 1 178 рейсов. Зачастую у прилетевших в Омск обнаруживали инфекционные заболевания, например ОРВИ — ей заболели 16 туристов. Один человек едва не стал причиной эпидемии — он привез в Омск лихорадку Денге, при неправильном лечении и осложнении которой каждый второй заболевший умирает.