В мэрии Омска нашли арендатора для заброшенного ПАТП-1

Posted 11 ноября 2019, 16:00
Published 11 ноября 2019, 16:00
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Детали сделки рассказал глава депимущества Омска Дмитрий Махиня. Он пояснил, что итоги торгов были подведены на прошлой неделе, и в ближайшее время арендатор начнет восстанавливать в комплексе систему отопления. Пользование предприятием будет стоить победителю торгов 500 тыс рублей в месяц.
Всего на конкурс заявились только две компании — омская и иногородняя. Подписали контракт в мэрии с местной организацией, пояснил Махиня. Однако имен на заседании он не назвал, так как до сих пор идет проверка документации и оформление договоров.
«Сейчас пока мы не хотим называть имена арендаторов, потому что договор официально еще не подписан. Как только закончится проверка аукциона антимонопольной службой и будет заключен договор, я все детали расскажу депутатам», — заверил Дмитрий Махиня.
Успешное завершение торгов обрадовали председателя комитета Олега Афанасьева: «Советую обратить внимание, Богдан Анатольевич (Масан, директор департамента финансов и контроля администрации Омска — прим. ред.), что такие успехи, о которых нам рассказал Дмитрий Махиня, достойны премии», — с улыбкой сказал Афанасьев.