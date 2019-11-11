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Posted 11 ноября 2019, 16:00

Published 11 ноября 2019, 16:00

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В мэрии Омска нашли арендатора для заброшенного ПАТП-1

В мэрии Омска нашли арендатора для заброшенного ПАТП-1

11 ноября 2019, 16:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Департамент имущественный отношений мэрии Омска определится с арендатором старого заброшенного комплекса ПАТП-1. Об этом стало известно на заседании комитета по вопросам муниципальной собственности Омского городского совета.

Детали сделки рассказал глава депимущества Омска Дмитрий Махиня. Он пояснил, что итоги торгов были подведены на прошлой неделе, и в ближайшее время арендатор начнет восстанавливать в комплексе систему отопления. Пользование предприятием будет стоить победителю торгов 500 тыс рублей в месяц.

Всего на конкурс заявились только две компании — омская и иногородняя. Подписали контракт в мэрии с местной организацией, пояснил Махиня. Однако имен на заседании он не назвал, так как до сих пор идет проверка документации и оформление договоров.

«Сейчас пока мы не хотим называть имена арендаторов, потому что договор официально еще не подписан. Как только закончится проверка аукциона антимонопольной службой и будет заключен договор, я все детали расскажу депутатам», — заверил Дмитрий Махиня.

Успешное завершение торгов обрадовали председателя комитета Олега Афанасьева: «Советую обратить внимание, Богдан Анатольевич (Масан, директор департамента финансов и контроля администрации Омска — прим. ред.), что такие успехи, о которых нам рассказал Дмитрий Махиня, достойны премии», — с улыбкой сказал Афанасьев.

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