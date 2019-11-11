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Posted 11 ноября 2019, 01:46

Published 11 ноября 2019, 01:46

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Только один округ Омска страдал от грязного воздуха в октябре — синоптики

Только один округ Омска страдал от грязного воздуха в октябре — синоптики

11 ноября 2019, 01:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Обь-Иртышском УГМС подвели итоги мониторинга состояния воздуха над городов в октябре. оказалось, что только в Советском округе Омска были зафиксированы загрязняющие вещества, в остальных же округах воздух был чист.

Пробы для исследований отбирались трижды в сутки. Всего таких проб было взято 6 968. Каждую из них проверяли на содержание 25 отравляющих веществ. Из всего количества проб только в 12 обнаружилось превышение предельно допустимой концентрации веществ. Все эти случаи пришлись на Советский округ.

Так, в двух пробах из 616 специалисты обнаружили избыток взвешенных веществ, в пяти из 617 — оксиду углерода, в 5 из 405 — оксиду азота. Для предотвращения роста уровня загрязнения воздуха специалисты объявили 11 предупреждений для 46 предприятий, сообщили в УГМС.

В остальных округах города не зафиксировано избытка ни одного отравляющего вещества, уровень загрязнения был «низким». Несмотря на это, специалисты сообщают, что в целом по городу уровень загрязнения воздуха был «повышенным», как и в октябре прошлого года.

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