Только один округ Омска страдал от грязного воздуха в октябре — синоптики

Posted 11 ноября 2019, 01:46
Published 11 ноября 2019, 01:46
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Пробы для исследований отбирались трижды в сутки. Всего таких проб было взято 6 968. Каждую из них проверяли на содержание 25 отравляющих веществ. Из всего количества проб только в 12 обнаружилось превышение предельно допустимой концентрации веществ. Все эти случаи пришлись на Советский округ.
Так, в двух пробах из 616 специалисты обнаружили избыток взвешенных веществ, в пяти из 617 — оксиду углерода, в 5 из 405 — оксиду азота. Для предотвращения роста уровня загрязнения воздуха специалисты объявили 11 предупреждений для 46 предприятий, сообщили в УГМС.
В остальных округах города не зафиксировано избытка ни одного отравляющего вещества, уровень загрязнения был «низким». Несмотря на это, специалисты сообщают, что в целом по городу уровень загрязнения воздуха был «повышенным», как и в октябре прошлого года.