Сбербанк доставит продукты вам домой в 31 городе России

Товары будут продаваться по той же цене, что и в самих магазинах. Доставка — до дверей клиента день в день от двух часов. Заказ можно будет оформить через сайт или одноименное мобильное приложение. При регистрации можно использовать Сбербанк ID — единый аккаунт для удобной и безопасной авторизации, который работает уже на 40 сервисах Сбербанка и партнеров. Услуги СберМаркета будут доступны как клиентам Сбербанка, так и клиентам любых других банков. Также СберМаркет открыт для сотрудничества с любыми магазинами — как в Москве, так и в российских регионах. Предполагается, что СберМаркет войдет в состав создающегося Сбербанком и Mail.Ru Group совместного предприятия в области O2O (online-to-offline).