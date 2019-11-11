«Раскупили все». Киноверсия концерта Аллы Пугачевой в Омске вызвала ажиотаж

Posted 11 ноября 2019, 03:32
Published 11 ноября 2019, 03:32
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
По итогам проката киноверсии концерта Аллы Пугачевой «Первый канал» включил Омск в список городов, где юбилейный концерт в кинотеатрах ждали больше всего. Сам концерт состоялся 17 апреля этого года в Москве, а в минувшие выходные его киноверсию показали в российских кинотеатрах.
Премьера фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт» состоялась 31 октября 2019 года. Первыми его посмотрели жители Дальнего Востока, затем в прокат он вышел в Сибири и На урале. Однако попасть на него оказалось очень сложно из-за слишком большого спроса на билеты.
«Тюмени все билеты раскупили за неделю, свободных мест нет. В Самаре из-за ажиотажа администраторы кинотеатра идут на крайние меры: „Так как желающих было много, мы пошли на такой шаг, что даже поменяли залы на большее количество мест“. В Омске к двум запланированным добавили еще три дополнительных сеанса. Раскупили все», — говорится на сайте телеканала.
В Омске фильм показывали в кинотеатре «Вавилон». Все три киносеанса состоялись 9 и 10 ноября. Продолжительность фильма — 130 минут. Будет ли фильм опубликован в интернете, не сообщается.