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Posted 11 ноября 2019, 03:32

Published 11 ноября 2019, 03:32

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

«Раскупили все». Киноверсия концерта Аллы Пугачевой в Омске вызвала ажиотаж

«Раскупили все». Киноверсия концерта Аллы Пугачевой в Омске вызвала ажиотаж

11 ноября 2019, 03:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омичи раскупили все билеты на несколько киносеансов на концерт Аллы Пугачевой. На сайте «Первого канала» говорится, что в городе киноконцерт вызвал настоящий ажиотаж. На предложенные сеансы билеты раскупили почти сразу, на дополнительных сеансах также не было ни одного свободного места.

По итогам проката киноверсии концерта Аллы Пугачевой «Первый канал» включил Омск в список городов, где юбилейный концерт в кинотеатрах ждали больше всего. Сам концерт состоялся 17 апреля этого года в Москве, а в минувшие выходные его киноверсию показали в российских кинотеатрах.

Премьера фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт» состоялась 31 октября 2019 года. Первыми его посмотрели жители Дальнего Востока, затем в прокат он вышел в Сибири и На урале. Однако попасть на него оказалось очень сложно из-за слишком большого спроса на билеты.

«Тюмени все билеты раскупили за неделю, свободных мест нет. В Самаре из-за ажиотажа администраторы кинотеатра идут на крайние меры: „Так как желающих было много, мы пошли на такой шаг, что даже поменяли залы на большее количество мест“. В Омске к двум запланированным добавили еще три дополнительных сеанса. Раскупили все», — говорится на сайте телеканала.

В Омске фильм показывали в кинотеатре «Вавилон». Все три киносеанса состоялись 9 и 10 ноября. Продолжительность фильма — 130 минут. Будет ли фильм опубликован в интернете, не сообщается.

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