«Раскупили все». Киноверсия концерта Аллы Пугачевой в Омске вызвала ажиотаж

«Тюмени все билеты раскупили за неделю, свободных мест нет. В Самаре из-за ажиотажа администраторы кинотеатра идут на крайние меры: „Так как желающих было много, мы пошли на такой шаг, что даже поменяли залы на большее количество мест“. В Омске к двум запланированным добавили еще три дополнительных сеанса. Раскупили все», — говорится на сайте телеканала.