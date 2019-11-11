Пьяный омич обвинил «призрака» в угоне своего автомобиля

Posted 11 ноября 2019, 13:39
Published 11 ноября 2019, 13:39
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Мужчину на дорогах Горьковского поселка в Омской области заметили местные госавтоинспекторы. Автомобиль вилял из стороны в сторону, а водитель никак не реагировал на требование полицейских остановиться и выйти из машины. Преследование продолжалось на протяжении нескольких километров, после этого водитель машины вышел из салона и попытался убежать. Сделать этого ему не удалось, и его доставили в местный отдел полиции.
Водитель отказался проходить медосвидетельствование и заявил, что за руль в этот вечер он не садился, а от погони пытался уйти неизвестный, который угнал у омича автомобиль. 40-летнего мужчину несколкьо раз предупредили, что за ложный донос о преступлении ему грозит тюрьма, однако местный житель настоял на своей версии случившегося.
После проверки подтвердилось, что от сотрудников полиции пытался скрыться именно 40-летний задержанный.На него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Также его привлекут к ответственности за отказ от медосвидетельствования и неповиновение сотрудникам полиции.