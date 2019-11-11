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Posted 11 ноября 2019, 13:39

Published 11 ноября 2019, 13:39

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Пьяный омич обвинил «призрака» в угоне своего автомобиля

Пьяный омич обвинил «призрака» в угоне своего автомобиля

11 ноября 2019, 13:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омские полицейские разбираются с владельцем автомобиля LADA Priora, который сел за руль пьяным, скрылся от правоохранителей, а потом заявил, что машиной управлял «призрак».

Мужчину на дорогах Горьковского поселка в Омской области заметили местные госавтоинспекторы. Автомобиль вилял из стороны в сторону, а водитель никак не реагировал на требование полицейских остановиться и выйти из машины. Преследование продолжалось на протяжении нескольких километров, после этого водитель машины вышел из салона и попытался убежать. Сделать этого ему не удалось, и его доставили в местный отдел полиции.

Водитель отказался проходить медосвидетельствование и заявил, что за руль в этот вечер он не садился, а от погони пытался уйти неизвестный, который угнал у омича автомобиль. 40-летнего мужчину несколкьо раз предупредили, что за ложный донос о преступлении ему грозит тюрьма, однако местный житель настоял на своей версии случившегося.

После проверки подтвердилось, что от сотрудников полиции пытался скрыться именно 40-летний задержанный.На него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Также его привлекут к ответственности за отказ от медосвидетельствования и неповиновение сотрудникам полиции.

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