Пьяный омич обвинил «призрака» в угоне своего автомобиля

Мужчину на дорогах Горьковского поселка в Омской области заметили местные госавтоинспекторы. Автомобиль вилял из стороны в сторону, а водитель никак не реагировал на требование полицейских остановиться и выйти из машины. Преследование продолжалось на протяжении нескольких километров, после этого водитель машины вышел из салона и попытался убежать. Сделать этого ему не удалось, и его доставили в местный отдел полиции.