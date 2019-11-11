Новая рабочая неделя в Омске началась с 16-градусного мороза

Сегодня, 11 ноября, утром в Омске похолодало до -16 градусов. Днем синоптики обещают потепление лишь до -4 градусов, при этом будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Осадков не ожидается, но в первой половине дня возможно появление изморози.