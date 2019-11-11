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Posted 11 ноября 2019, 01:29

Published 11 ноября 2019, 01:29

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Новая рабочая неделя в Омске началась с 16-градусного мороза

Новая рабочая неделя в Омске началась с 16-градусного мороза

11 ноября 2019, 01:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС поделились прогнозом погоды на начало рабочей недели.

Сегодня, 11 ноября, утром в Омске похолодало до -16 градусов. Днем синоптики обещают потепление лишь до -4 градусов, при этом будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Осадков не ожидается, но в первой половине дня возможно появление изморози.

Завтра, 12 ноября, ночью температура опустится до -16 градусов, днем же незначительно потеплеет. Максимальная температура в этот день — +1 градус. Ветер южный со скоростью 9-14 м/с. Также синоптики обещают небольшой, а по северу умеренный снегопад.

В среду, 13 ноября, значительных изменений в погоде нет. Ночью похолодает до -8, дне температура поднимется до +1 градуса. Ветер западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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