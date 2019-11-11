Более четверти молочных продуктов в омских магазинах поддельные — Россельхознадзор

Posted 11 ноября 2019, 12:21
Published 11 ноября 2019, 12:21
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
С начала 2019 года ведомство отобрало 286 проб молочных продуктов в магазинах Омска и Омской области. Среди продуктов — сыр, сметана, творог, молоко, йогурты и масло. В 81 пробе из отобранных сырьевое молоко оказалось фальсификатом. Общее число подделок достигло 28%, отмечают в ведомстве.
Также Россельхознадзор отобрал 102 пробы масла, молока, сметаны, и творога в 53 социальных учреждениях региона. Фальсификатом продукты не оказались, но жирно-кислотный состав, массовая доля белка и жира не соответствовали заявленным на упаковках.
«Фальсифицированная продукция была произведена предприятиями Омской области, Республики Карачаево-Черкессия, Московской, Ульяновской и Челябинской области, Пермского и Алтайского краев», — сообщили в ведомстве и пояснили, что производителей привлекли к административной ответственности, а в 18 случаях фирмы лишились деклараций о соответствии продуктов.