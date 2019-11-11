Более четверти молочных продуктов в омских магазинах поддельные — Россельхознадзор

«Фальсифицированная продукция была произведена предприятиями Омской области, Республики Карачаево-Черкессия, Московской, Ульяновской и Челябинской области, Пермского и Алтайского краев», — сообщили в ведомстве и пояснили, что производителей привлекли к административной ответственности, а в 18 случаях фирмы лишились деклараций о соответствии продуктов.