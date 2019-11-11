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Posted 11 ноября 2019, 12:21

Published 11 ноября 2019, 12:21

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Более четверти молочных продуктов в омских магазинах поддельные — Россельхознадзор

Более четверти молочных продуктов в омских магазинах поддельные — Россельхознадзор

11 ноября 2019, 12:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Специалисты регионального Россельхознадзора провели очередное исследование молочных продуктов на наличие фальсифицированного сырья. В результате больше четверти сыров, молока и йогуртов не соответствуют нормам.

С начала 2019 года ведомство отобрало 286 проб молочных продуктов в магазинах Омска и Омской области. Среди продуктов — сыр, сметана, творог, молоко, йогурты и масло. В 81 пробе из отобранных сырьевое молоко оказалось фальсификатом. Общее число подделок достигло 28%, отмечают в ведомстве.

Также Россельхознадзор отобрал 102 пробы масла, молока, сметаны, и творога в 53 социальных учреждениях региона. Фальсификатом продукты не оказались, но жирно-кислотный состав, массовая доля белка и жира не соответствовали заявленным на упаковках.

«Фальсифицированная продукция была произведена предприятиями Омской области, Республики Карачаево-Черкессия, Московской, Ульяновской и Челябинской области, Пермского и Алтайского краев», — сообщили в ведомстве и пояснили, что производителей привлекли к административной ответственности, а в 18 случаях фирмы лишились деклараций о соответствии продуктов.

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