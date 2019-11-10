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Posted 10 ноября 2019, 08:57

Published 10 ноября 2019, 08:57

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Экс-директора «Омского виноторгового дома» будут судить за мошенничество на 561 млн

Экс-директора «Омского виноторгового дома» будут судить за мошенничество на 561 млн

10 ноября 2019, 08:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Бывшего руководителя «Омского виноторгового дома» Андрея Третьяка будут судить за мошенничество на 561 млн рублей и преднамеренное банкротство. Об этом сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

Третьяку вменяют ч.4 ст. 159 и ст. 196 УК РФ. По версии следствия, с 17 ноября 2014 по 15 июля 2015 года он присвоил себе более 561 млн рублей, взятые в кредит у «Газпромбанка», «Промсвязьбанка» и «Банка Уралсиб».

В тот же промежуток времени он намеренно обанкротил компании ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО«Петра-коммерц», «Мосвинторг», ООО «Корал и Ко», ООО«АГАМИ», ООО «СИБАЛК». Все они, по сообщению прокуратуры, входили в группу компаний «Омского виноторгового дома», руководителем которого и являлся Андрей Третьяк.

По ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» ему грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом в миллион рублей, а по ст. 196 УК РФ «Предмеренное банкротство» максимальное наказание — шесть лет тюрьмы и штраф до 200 тыс рублей.

Рассмотреть дело должны 14 ноября этого года в Октябрьском районном суде Омска. На сайте суда отмечается, что рассматривать дело будет единолично судья Ольга Дубок.

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