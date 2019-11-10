Экс-директора «Омского виноторгового дома» будут судить за мошенничество на 561 млн

В тот же промежуток времени он намеренно обанкротил компании ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО«Петра-коммерц», «Мосвинторг», ООО «Корал и Ко», ООО«АГАМИ», ООО «СИБАЛК». Все они, по сообщению прокуратуры, входили в группу компаний «Омского виноторгового дома», руководителем которого и являлся Андрей Третьяк.