Возбуждено уголовное дело против конкурсного управляющего Сергея Винника

Следователями СУ УМВД по городу Омску возбуждено уголовное дело в отношении конкурсного управляющего строительной организации по статье «Неправомерные действия при банкротстве». Как считает следствие, конкурсный управляющий совершил действия по отчуждению имущества на общую сумму 1 980 000 рублей.