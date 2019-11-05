Возбуждено уголовное дело против конкурсного управляющего Сергея Винника

Posted 5 ноября 2019,, 06:20
Published 5 ноября 2019,, 06:20
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как пишет издание KVnews, речь в данном случае идет о банкротстве компании ООО «Строй-эксперт». Инициатором процедуры выступила ООО «Строительная компания «Кедр». Конкурсным управляющим назначили Сергея Винника.
Весной 2019 года Арбитражный суд Омской области отказал Сбербанку в требовании признать обоснованными заявления о признании ИП Сергея Винника несостоятельным (банкротом). В компании сообщили, что долг бизнесмена составляет 2 млн 899 тыс 394 рубля.