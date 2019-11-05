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Posted 5 ноября 2019,, 06:20

Published 5 ноября 2019,, 06:20

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Возбуждено уголовное дело против конкурсного управляющего Сергея Винника

5 ноября 2019, 06:20
Следователями СУ УМВД по городу Омску возбуждено уголовное дело в отношении конкурсного управляющего строительной организации по статье «Неправомерные действия при банкротстве». Как считает следствие, конкурсный управляющий совершил действия по отчуждению имущества на общую сумму 1 980 000 рублей.

Как пишет издание KVnews, речь в данном случае идет о банкротстве компании ООО «Строй-эксперт». Инициатором процедуры выступила ООО «Строительная компания «Кедр». Конкурсным управляющим назначили Сергея Винника.

Весной 2019 года Арбитражный суд Омской области отказал Сбербанку в требовании признать обоснованными заявления о признании ИП Сергея Винника несостоятельным (банкротом). В компании сообщили, что долг бизнесмена составляет 2 млн 899 тыс 394 рубля.

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