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Posted 30 октября 2019,, 05:02

Published 30 октября 2019,, 05:02

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Экс-руководителя ОАО «Омсктрансстрой» объявили в розыск

30 октября 2019, 05:02
Бывшего замдиректора «Омсктрансстрой» Виктора Себелева объявили в уголовный розыск. Он не явился на несколько судебных заседаний подряд, сообщают «Коммерческие вести».

В 2016 году Себелева обвинили в присвоении более 20 млн рублей. Как уточняет издание, следствие вменяет ему четыре эпизода преступления по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и 19 эпизодов преступления по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата».

Следствие предполагает, что бывший руководитель компании продал аффилированным структурам по сниженной цене нежилые строения, склады, цеха в поселке Входном, заборы, железнодорожные пути на улице Барабинской и десятки других объектов, принадлежащих ОАО «Омсктрансстрой»

11 февраля этого года в Куйбышевской райсуде началось рассмотрение дела Себелева. 26 августа он не явился на судебный процесс, объясняя это болезнью. 12 сентября больничный лист был закрыт, однако на последующих заседаниях Виктор Себелев тоже не появился.

После того, как он пропустил заседание 25 октября, было официально объявлено, что он скрылся от следствия. Производство по его делу приостановлено, а него самого объявили в уголовный розыск, поясняет издание.

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