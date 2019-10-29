Омичи дважды заплатили за кабель. Кто из областных экс-чиновников под ударом?

Posted 29 октября 2019,, 08:35
Published 29 октября 2019,, 08:35
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Источник Города55 пояснил причины возбуждения уголовного дела по передаче инфраструктурных объектов из одной ресурсоснабжающей организации в другую. 13 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Оно находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел (преступления против государственной власти и экономические преступления) СУ Следственного комитета России по Омской области. В июле в областном Минстрое, «Омскэлектро» и РЭК прошли обыски.
Речь о сделке 2015 года между муниципальным предприятием и электросетевым гигантом. В ходе финансово-хозяйственной деятельности у «Омскэлектро» перед «Омскэнерго» сформировался долг в размере 1.3 млрд рублей. В качестве погашения задолженности «Омскэнерго» получило от «Омскэлектро» кабель стоимостью 777.9 млн рублей, который тянется с правого берега Иртыша на левый, а затем включило этот кабель в инвестпрограмму. Объект был создан за счет средств бюджета Омской области и позже передан муниципальному предприятию для погашения долга.
В формулировках следствия "действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств потребителей электроэнергии Омской области» включили в инвестиционную программу на 2016-2020 годы покупку кабеля линии КЛ-110 кВ ГПП «Фрунзенская» - ГПП «Прибрежная». Это повлекло за собой увеличение тарифа для населения.
Сама сделка о передаче кабеля в счет долга была подписана руководителем «Омскэлектро» Манвелом Мажонцем и главой «Омскэнерго» Сергеем Моденовым 13 ноября 2015 года. Покупка кабеля не могла быть включена в инвестпрограмму, потому что не подпадает под критерии инвестиционного проекта – относится к существующей хозяйственной деятельности и направлено на исполнение долговых обязательств. «Омскэнерго» не понес расходов на приобретение линии. Объект был построен по указанию первого губернатора Омской области Леонида Полежаева с 2009-2012 годах за счет средств бюджета региона. То есть население кабель уже один раз оплатило.
27 декабря 2015 года инвестпрограмма прошла утверждение в федеральном министерстве энергетики (министр энергетики РФ Александр Новак). В ней было сказано, что кабель приобретается за счет средств тарифа. Выкуп линии стоимостью 777.9 млн рублей значится под пунктом 492 в перечне мероприятий омского филиала.
Завышенный, по мнению следователей, тариф был утвержден затем Региональной энергетической комиссией (РЭК). Так же по версии следствия, этому предшествовало указание РЭК со стороны неустановленных должностных лиц правительства Омской области. Данных о том, кто в правительстве того периода курировал сделку нет. Но круг ответственных все же можно очертить.
По официальным данным, в структуре правительства Омской области на 2016 год деятельность РЭК курировал первый вице-губернатор Андрей Новоселов. На момент составления инвестпрограммы с включенными тратами за кабель и утверждения этой программы в Минэнерго в правительстве Омской области работал Вячеслав Синюгин, экс-замминистра энергетики РФ. Впрочем, региональную энергетику в указанный период в правительстве курировал на тот момент вице-губернатор Станислав Гребенщиков.
Силовики отмечают (документ есть в распоряжении редакции), что только в 2017 году жители Омской области переплатили за кабель более 145 млн рублей. По информации Города55, сейчас следователи собираются провести экономическую судебную экспертизу. Она позволит установить все обстоятельства случившегося и посчитать, насколько был завышен тариф, сколько переплатили жители Омской области и какую выгоду получило «Омскэнерго».
«Изымают документы 5-летней давности, подписанные Станиславом Гребенщиковым. Как говорят источники в правоохранительных органах, на него возбуждено еще одно уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ», - сообщал 3 июля телеграм-канал «ОмскЦентрСилы».
Обыски и подоплеку нового уголовного дела также комментировали в «МРСК Сибири»: «В конце 2015 года задолженность «Омскэлектро» за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО «МРСК Сибири» составляла порядка 1.3 млрд рублей. По инициативе администрации Омска и по согласованию с губернатором Виктором Назаровым было предложено заключить соглашение о реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС «Прибрежная» – ПС «Фрунзенская» в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год. «МРСК Сибири» согласилось. Сделки были реализованы. Сейчас правоохранительными органами идет проверка документов. Мы своей стороны оказываем всяческое содействие».
Похоже, за формулировкой «тарифные решения» и скрывалась история с кабельной линией, которая была построена на деньги бюджета Омской области в 2009-2012 годах.
Ранее версию о включении кабеля в инвестпрограму озвучил омич Сергей Гезиков в материале газеты «Коммерческие вести». Гезиков, писали КВ, подал в Верховный суд России иск о признании упомянутой инвестпрограммы незаконной. Заявление было подано в мае, но в его принятии отказали по формальным признакам. Однако, судя по всему, информацией заинтересовались силовики, возбудившие вскоре уголовное дело.