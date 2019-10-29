Омичи дважды заплатили за кабель. Кто из областных экс-чиновников под ударом?

Обыски и подоплеку нового уголовного дела также комментировали в «МРСК Сибири»: «В конце 2015 года задолженность «Омскэлектро» за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО «МРСК Сибири» составляла порядка 1.3 млрд рублей. По инициативе администрации Омска и по согласованию с губернатором Виктором Назаровым было предложено заключить соглашение о реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС «Прибрежная» – ПС «Фрунзенская» в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год. «МРСК Сибири» согласилось. Сделки были реализованы. Сейчас правоохранительными органами идет проверка документов. Мы своей стороны оказываем всяческое содействие».