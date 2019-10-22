Омский фонд капремонта создает видимость реализации программы ремонта домов

«В настоящее время капитальным ремонтом охвачено 976 многоквартирных домов, 50% от этого количества, а это 496 домов, уже принято региональным оператором <…>. С начала 2019 года заменили 49 лифтов в 11 многоквартирных домах. До конца года запланирована замена еще 324 подъемников в 73 домах. В прошлые годы выполнен ремонт 325 единиц лифтового оборудования в 75 многоквартирных домах», - отчитались в фонде и заметили, что право утвердить виды работ или выбрать другие есть собственников на общих собраниях.