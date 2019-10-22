Омский фонд капремонта создает видимость реализации программы ремонта домов

Posted 22 октября 2019,, 02:15
Published 22 октября 2019,, 02:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На минувшей пресс-конференции исполнительный директор общественной организации «ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева заявила, что в Омской области и ряде других регионов остаются очень большие остатки средств на счетах. Они превышают те суммы, которые омичи перечисляют в Фонд капитального ремонта.
Только 25% контрактов расторговано, а остальные средства лежат мертвым грузом. При этом Фонд капитального ремонта преимущественно ставит в повестку замену кровли, поскольку это самый дешевый элемент, позволяющий создать видимость исполнения программы ремонта многоквартирных домов.
Ответственные лица не решают более насущные и актуальные вопросы — например, замену старого и изношенного лифтового оборудования. Это слишком дорого и хлопотно.
Обновлено. Информацию прокомментировали в пресс-службе фонде. По версии организации на главной странице сайта (kapremontomsk.ru) каждый собственник может уточнить, сколько средств поступило на общий счет, сколько потрачено. С сентября 2014 года по октябрь 2019 года на общий счет регионального оператора поступило 5 628.7 млн рублей, на оплату работ по капремонту, по данным фонда на 1 октября, израсходовано 4 618.4 млн рублей.
При этом по состоянию на 18 октября договоры заключены на 3 700.6 млн рублей. В сумму также включены обязательства по оплате ремонтных работ, запланированных на 2020 год (около 150 домов). В фонде отметили, что, согласно постановлению облправительства № 15-п, в 2019 году региональный оператор может израсходовать на финансирование региональной программы 2 млрд 852 млн рублей.
«В настоящее время капитальным ремонтом охвачено 976 многоквартирных домов, 50% от этого количества, а это 496 домов, уже принято региональным оператором <…>. С начала 2019 года заменили 49 лифтов в 11 многоквартирных домах. До конца года запланирована замена еще 324 подъемников в 73 домах. В прошлые годы выполнен ремонт 325 единиц лифтового оборудования в 75 многоквартирных домах», - отчитались в фонде и заметили, что право утвердить виды работ или выбрать другие есть собственников на общих собраниях.
Вместе с тем любопытно то, что «в противном случае решение за собственников помещений принимает муниципалитет, проводится ремонт того конструктивного элемента, который указан в региональной программе».