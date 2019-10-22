«Факт нарушений налицо». По делу «Саламандры» высказался Минфин Омской области

«Факт нарушений условий контракта налицо. В конце финансового года однозначно запрещается перечисление средств по неотработанному авансу. <> [Перечисления возможны], но не в конце финансового года. Им может считаться и 30 декабря, если последние платежи проводятся в этот день. Делать это 28 декабря ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможно, - пояснила представитель регионального Минфина. При этом Капурова отметила, что наличие ущерба региону нужно доказать, и взыскивать его правительство будет только по результатам следствия.