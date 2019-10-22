«Факт нарушений налицо». По делу «Саламандры» высказался Минфин Омской области

Posted 22 октября 2019,, 05:07
Published 22 октября 2019,, 05:07
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Капурова согласилась с тем, что, согласно госконтракту, реконструкция «Саламандры» должна была производиться в 2015–2016 годах, и на это на каждый финансовый год предусматривалось выделение аванса в сумме 30%, который компания-подрядчик должна отработать к концу финансового года. Согласно материалам дела, деньги были выделены всего за несколько дней до 2016 года.
«Средства должны были выделяться по факту выполненных работ. КУ „Облстройзаказчик“ готовило заявки на расход с приложением подтверждающих документов о выполнении работ для дальнейшего направления в Управление федерального казначейства Омской области», — цитирует Капурову «12 канал».
Она заявила, что перечисление аванса в конце финансового года является нарушением, так как отработать его за несколько дней невозможно. При этом, отвечая на вопрос прокурора, она оговорилась, что перечисление денег 28 декабря все-таки может являться законным.
«Факт нарушений условий контракта налицо. В конце финансового года однозначно запрещается перечисление средств по неотработанному авансу. <> [Перечисления возможны], но не в конце финансового года. Им может считаться и 30 декабря, если последние платежи проводятся в этот день. Делать это 28 декабря ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможно, - пояснила представитель регионального Минфина. При этом Капурова отметила, что наличие ущерба региону нужно доказать, и взыскивать его правительство будет только по результатам следствия.
Ранее на одном из заседаний была представлена расшифровка записи из кабинета вице-губернатора, где на совещании решался вопрос о перечислении подрядчику аванса. Гребенщиков требовал от Масана и Скрудзина заставить директора «Омскоблстройзаказчика» Вадима Здоренко перечислить ООО «СтройИнвестКомплект» оставшийся аванс. В результате с должностей ушли Здоренко и замдиректора «Омскоблстройзаказчика» Александр Сироткин. Документ подписала другой замдиректор учреждения Ольга Хорзова, после чего стройфирма получила аванс.
Теперь бывшего зампредседателя областного правительства Станислава Гребенщикова, экс-министра строительства Богдана Масана и его зама Евгения Скруздина, а также замдиректора «Облстройзаказчика» Ольгу Хорзову обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они в конце 2015 года перечислили почти 15 млн рублей петербургскому ООО «СтройИнвестКомплект» на реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра» на ул. Музейной. Компания стала единственным участником и вследствие победителем аукциона, несмотря на множественные нарушения.