Турманидзе останется с долгами после банкротства

Напомним, право на освобождение от долгов имеют только добросовестные банкроты, которые оказались в сложной ситуации по независящим от них обстоятельствам. Если должника привлекают к ответственности по ст. 14.13 КоАП за неправомерные действия в процессе банкротства, то после завершения процедуры от долгов его не освобождают.