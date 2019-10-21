Турманидзе останется с долгами после банкротства

Posted 21 октября 2019,, 05:36
Published 21 октября 2019,, 05:36
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Напомним, право на освобождение от долгов имеют только добросовестные банкроты, которые оказались в сложной ситуации по независящим от них обстоятельствам. Если должника привлекают к ответственности по ст. 14.13 КоАП за неправомерные действия в процессе банкротства, то после завершения процедуры от долгов его не освобождают.
Суд доказал попытки Турманидзе скрыть сведения об имуществе или данные о его размере и месте нахождения, что было перечислено в части статьи 14.13 КоАП. Поэтому за предпринимателем останется долг в объеме более 560 млн руб. Решение подлежит исполнению.