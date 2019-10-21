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Posted 21 октября 2019,, 05:36

Published 21 октября 2019,, 05:36

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Турманидзе останется с долгами после банкротства

21 октября 2019, 05:36
Арбитражный суд Омской области оштрафовал предпринимателя Левана Турманидзе на 50 тыс рублей. Заявление подал прокурор Центрального АО. Бизнесмена наказали за неправомерные действия при банкротстве, пишут «Коммерческие вести».

Напомним, право на освобождение от долгов имеют только добросовестные банкроты, которые оказались в сложной ситуации по независящим от них обстоятельствам. Если должника привлекают к ответственности по ст. 14.13 КоАП за неправомерные действия в процессе банкротства, то после завершения процедуры от долгов его не освобождают.

Суд доказал попытки Турманидзе скрыть сведения об имуществе или данные о его размере и месте нахождения, что было перечислено в части статьи 14.13 КоАП. Поэтому за предпринимателем останется долг в объеме более 560 млн руб. Решение подлежит исполнению.

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