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Posted 17 октября 2019,, 01:48

Published 17 октября 2019,, 01:48

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске лесопожарная техника пришла в негодность

17 октября 2019, 01:48
Об износе парка спец автомобилей по тушению лесных пожаров в Омской области сообщила начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения госзадания Главного управления лесного хозяйства региона Инна Вдовина, передает «Омскрегион».

По данным ведомства, лесопожарная техника в Омской области изношена на 80%, в связи с чем до 2024 года ее планируют обновить в рамках национального проекта по сохранению лесов «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов». Уже в этом году лесничествам выделили почти 105 млн рублей на покупку новых автомобилей.

С начала года уже были куплены 31 машина и 267 единиц инвентаря. До конца года приобретут еще 25 лесопожарных автомобилей.

Сейчас на балансе Управления находятся около 250 единиц спецтехники — пожарные машины, трактора, лесопатрульные автомобили.

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