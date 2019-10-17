В Омске лесопожарная техника пришла в негодность

Posted 17 октября 2019,, 01:48
Published 17 октября 2019,, 01:48
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным ведомства, лесопожарная техника в Омской области изношена на 80%, в связи с чем до 2024 года ее планируют обновить в рамках национального проекта по сохранению лесов «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов». Уже в этом году лесничествам выделили почти 105 млн рублей на покупку новых автомобилей.
С начала года уже были куплены 31 машина и 267 единиц инвентаря. До конца года приобретут еще 25 лесопожарных автомобилей.
Сейчас на балансе Управления находятся около 250 единиц спецтехники — пожарные машины, трактора, лесопатрульные автомобили.