В Омске лесопожарная техника пришла в негодность

По данным ведомства, лесопожарная техника в Омской области изношена на 80%, в связи с чем до 2024 года ее планируют обновить в рамках национального проекта по сохранению лесов «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов». Уже в этом году лесничествам выделили почти 105 млн рублей на покупку новых автомобилей.