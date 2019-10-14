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Posted 14 октября 2019,, 10:51

Published 14 октября 2019,, 10:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Сибирский мэр погиб в ДТП

14 октября 2019, 10:51
Глава столицы Хакасии города Абакан Николай Булакин разбился на территории Красноярского края на своем автомобиле. Об этом сообщило республиканское управление ГИБДД.

Предварительно известно, что мэр Абакана съезжал с кольца автодороги недалеко от Минусинска (Красноярский край) на своем автомобиле Ford Explorer, но не справился с управлением и слетел с дороги. Машина врезалась в дерево, от полученных травм Булакин скончался на месте.

«Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким», — отметил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Николай Булакин родился в 1952 году в Томске. В 1976 году окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Спустя шесть лет переехал в Хакасию и стал преподавать в местных вузах. В феврале 1992 года его избрали первым заместителем председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Несколько раз с 1995 года избирался мэром республиканской столицы.

Среди жителей Абакана пользовался огромным авторитетом. В 2018 году назывался в числе возможных претендентов на пост главы Хакасии. Однако в выборах участия не принимал. Выборы нового главы Абакана пройдут в течение ближайших шести месяцев.

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