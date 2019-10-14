Сибирский мэр погиб в ДТП

Николай Булакин родился в 1952 году в Томске. В 1976 году окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Спустя шесть лет переехал в Хакасию и стал преподавать в местных вузах. В феврале 1992 года его избрали первым заместителем председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Несколько раз с 1995 года избирался мэром республиканской столицы.