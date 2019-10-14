Сибирский мэр погиб в ДТП

Posted 14 октября 2019,, 10:51
Published 14 октября 2019,, 10:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Предварительно известно, что мэр Абакана съезжал с кольца автодороги недалеко от Минусинска (Красноярский край) на своем автомобиле Ford Explorer, но не справился с управлением и слетел с дороги. Машина врезалась в дерево, от полученных травм Булакин скончался на месте.
«Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким», — отметил глава Хакасии Валентин Коновалов.
Николай Булакин родился в 1952 году в Томске. В 1976 году окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Спустя шесть лет переехал в Хакасию и стал преподавать в местных вузах. В феврале 1992 года его избрали первым заместителем председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Несколько раз с 1995 года избирался мэром республиканской столицы.
Среди жителей Абакана пользовался огромным авторитетом. В 2018 году назывался в числе возможных претендентов на пост главы Хакасии. Однако в выборах участия не принимал. Выборы нового главы Абакана пройдут в течение ближайших шести месяцев.