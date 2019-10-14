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Posted 14 октября 2019,, 08:45

Published 14 октября 2019,, 08:45

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский депутат Путинцев продал «Полигон ТБО»

14 октября 2019, 08:45
Депутат Омского городского совета Виталий Путинцев покинул состав учредителей еще одной своей компании. В отличие от остальных подобных случаев, Путинцев не отказался от доли в мусорном бизнесе, а продал его целиком.

Как гласит запись в ЕГРЮЛ, новым владельцем всего уставного капитала ООО «Полигон ТБО» стал некий Дмитрий Кислицын. С 11 октября 2019 года ему принадлежит 21.7 тыс рублей уставного капитала предприятия.

Новый владелец «Полигона» Кислицын является иногородним предпринимателем. Согласно его номеру ИНН, он имеет прописку в Свердловской области. Отметим, что долгое время полный тезка Дмитрия Кислицына трудился ревизором на екатеринбургском «Нижне-Исетском заводе металлоконструкций», а также в период с 2005 по 2008 годы был финансовым директором ООО «Консалтинговая компания «Оптима».

«Полигон ТБО», как и другие бывшие компании Путинцева, занимался мусорным бизнесом — сбором отходов, их утилизацией и переработкой. «Полигон ТБО», а также целый ряд других компаний Путинцева, обратились в налоговую службу с заявлениями о смене состава владельцев. Оказалось, что Путинцев-старший покидает их все, в том числе мусорные компании. В частности, Путинцев покинул компании «Норма Плюс», «Чистый город — Омск» и «Жилкомплекс «Екатерининский».

Вероятно, резкий выход из бизнеса связан с очередным уголовным делом, угроза которого нависла над бизнесом депутата ОГС. Так, по сообщениям сайта «ВОмске», ссылающегося на газету «Коммерческие вести», в мае 2019 года в здании по улице Арнольда Нейбута, 91, в котором расположено большинство теперь уже бывших компаний депутата, прошли обыски. Причиной источник издания назвал продолжавшийся вывоз мусора на Ленинский полигон, к деятельности которого может быть причастно и ООО «Полигон ТБО».

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