Омский депутат Путинцев продал «Полигон ТБО»

Posted 14 октября 2019,, 08:45
Published 14 октября 2019,, 08:45
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как гласит запись в ЕГРЮЛ, новым владельцем всего уставного капитала ООО «Полигон ТБО» стал некий Дмитрий Кислицын. С 11 октября 2019 года ему принадлежит 21.7 тыс рублей уставного капитала предприятия.
Новый владелец «Полигона» Кислицын является иногородним предпринимателем. Согласно его номеру ИНН, он имеет прописку в Свердловской области. Отметим, что долгое время полный тезка Дмитрия Кислицына трудился ревизором на екатеринбургском «Нижне-Исетском заводе металлоконструкций», а также в период с 2005 по 2008 годы был финансовым директором ООО «Консалтинговая компания «Оптима».
«Полигон ТБО», как и другие бывшие компании Путинцева, занимался мусорным бизнесом — сбором отходов, их утилизацией и переработкой. «Полигон ТБО», а также целый ряд других компаний Путинцева, обратились в налоговую службу с заявлениями о смене состава владельцев. Оказалось, что Путинцев-старший покидает их все, в том числе мусорные компании. В частности, Путинцев покинул компании «Норма Плюс», «Чистый город — Омск» и «Жилкомплекс «Екатерининский».
Вероятно, резкий выход из бизнеса связан с очередным уголовным делом, угроза которого нависла над бизнесом депутата ОГС. Так, по сообщениям сайта «ВОмске», ссылающегося на газету «Коммерческие вести», в мае 2019 года в здании по улице Арнольда Нейбута, 91, в котором расположено большинство теперь уже бывших компаний депутата, прошли обыски. Причиной источник издания назвал продолжавшийся вывоз мусора на Ленинский полигон, к деятельности которого может быть причастно и ООО «Полигон ТБО».