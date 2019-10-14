Омский депутат Путинцев продал «Полигон ТБО»

Вероятно, резкий выход из бизнеса связан с очередным уголовным делом, угроза которого нависла над бизнесом депутата ОГС. Так, по сообщениям сайта «ВОмске», ссылающегося на газету «Коммерческие вести», в мае 2019 года в здании по улице Арнольда Нейбута, 91, в котором расположено большинство теперь уже бывших компаний депутата, прошли обыски. Причиной источник издания назвал продолжавшийся вывоз мусора на Ленинский полигон, к деятельности которого может быть причастно и ООО «Полигон ТБО».