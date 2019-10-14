Мэрия Омска меняет правила установки НТО. Теперь они работают и на «теплые» остановки

Posted 14 октября 2019,, 10:11
Published 14 октября 2019,, 10:11
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На сайте мэрии Омска размещен проект изменений в правила установки НТО в городе. Авторы документа из департамента экономической политики города предлагают смягчить требования для всех установщиков нестационарных торговых объектов, которые заключили договор с мэрией Омска после 1 января 2019 года.
В частности, документом предполагается установить возможность размещения НТО в 15 метрах от жилых домов в нарушение противопожарных требований, а также позволить предпринимателям-владельцам киосков увеличить занимаемую ими площадь земли на 10% от заложенного в проекте за счет внешних элементов НТО.
Два простых изменения могут полностью перевернуть весь рынок нестационарных торговых объектов и мелкорозничной торговли Омска. Естественно, публикация документа вызвала неподдельный со стороны бизнеса и СМИ региона. Город55 рассказывает, кто выиграет от его принятия.
«Капитал-Строй»
В изменяемом специалистами департамента экономической политики Омска постановлении администрации города № 1812-п прописан отдельный вид нестационарных торговых объектов - «торгово-остановочный комплекс». Поэтому любое изменение в порядке и правилах установки НТО автоматически должны применяться и к ТОКам.
Упоминавшееся выше правило «15 метров от ближайшего жилого дома» к ТОКам практически не имеет отношения - все комплексы стоят близко к дорогам и рядом с жилыми домами не располагаются. Зато право установить ТОК на участке земли, который на 10% больше изначально запланированного, подрядчику, обустраивающему «теплые» остановки, будет только на руку.
Дело в том, что новые ТОКи уже подверглись критике из-за своего несоответствия заявленному ООО «Капитал-Строй» проекту. В частности, по сведениям СуперОмска, площадь ТОКа на остановке «Улица Рабиновича» составляет 59.4 кв. м, а на остановке «11-ый микрорайон» - 61.6 кв. м. В то же самое время по конкурсной документации ТОКи должны быть одинаковыми и их площадь должна составлять 57 кв. м. Издание сразу же поспешило обвинить городские власти в протекции аффилированного с ней подрядчика через предлагаемые в проекте изменения.
На критику в адрес установки остановок уже ответил один из владельцев ООО «Капитал-Строй», отвечающий за производственную часть, то есть, установку самих ТОКов, Вячеслав Васильев.
«Не буду комментировать критику разных людей в отношении нашей работы. Могу лишь сказать, что за ней очень пристально следят контролирующие ведомства, в том числе УГИБДД Омской области и мэрия Омска. Если мы что-то сделаем неправильно, они нам сразу сообщат», - сказал Городу55 Васильев.
Принятие изменений в постановление 1812-п даст фирме Сагидуллы Жуматаева, Виталия Ольшанского и Вячеслава Васильева необходимый запас в 5.7 кв. м для каждого ТОКа. Более того, это действительно «узаконит» несоответствующие на данный момент проекту комплексы. Для компании главным же останется соблюдение максимально-допустимой площади ТОКа, которая в случае принятия изменений в постановление, составит 62.7 кв. м.
«Союз предпринимателей Омской области»
В администрации города появление документа никак не связывают с проблемами «Капитал-строя». По словам вице-мэра Омска Олега Зарембы, городские власти подстраиваются не под желания и проблемы установщика ТОКов, а под требования регионального «Союза предпринимателей».
«Нет там никаких кардинальных изменений в документе, насколько мне известно. С весны готовился документ по предельным отклонениям размеров НТО по поручению «Союза предпринимателей», - отметил в разговоре с Городом55 вице-мэр.
«Союз предпринимателей Омской области» действительно просил помощи для омского рынка НТО и обращался к губернатору региона Александру Буркову с просьбой помочь найти общий язык городским властям с предпринимательским сообществом. Правда, обращение было написано, по данным сайта KVNews, в июне 2019 года, а не весной, как говорил Заремба.
Критике «Союза» подверглось как раз постановление администрации города от 23 декабря 2014 года № 1812-п. Именно из-за него, по мнению «Союза», рынок мелкорозничной торговли может опустеть, так как более половины игроков просто не проходят конкурс по определению мест. Основными причинами для отказа в установке или продления разрешения на установку НТО «Союз» видит в п. 18, (запрещает любую установку НТО в 15 метрах от жилых домов) и невольном превышении площади объектов на 1-2 кв. м.
Отметим, что именно изменения в постановлении касаются только тех условий, которые вызвали недовольство «Союза предпринимателей». В частности, установка НТО в пределах 15 метров от зданий будет запрещена лишь в том случае, когда это нарушает противопожарные требования. А увеличение площади НТО на 10% позволит половине владельцев НТО сохранить за собой места торговли. «Союз» же в это время может занести себе в заслуги помощь в урегулировании напряженности на рынке мелкорозничной торговли.
Шкуренко остался не у дел
На момент объявления о начале розыгрыша права на установку «теплых» остановок фирма «Торгово-остановочные комплексы» (учредители ритейлер Виктор Шкуренко и депутат Заксобрания региона Дмитрий Павлов) считалась практически стопроцентным победителем конкурса. Однако из-за досадной оплошности с потерянной заявкой компания осталась за бортом аукциона, победителем которого признан «Капитал-строй» Виталия Ольшанского.
На правах более медийного акционера проигравшей компании Шкуренко сразу заявил о намерении обратиться в УФАС региона (где «ТОК» проиграл), а затем и в суд. Исковое заявление было принято судом к рассмотрению, однако окончания его рассмотрения в скором времени ждать не приходится.
На помощь Шкуренко попытался прийти бывший работник санатория «Рассвет» Нателы Полежаевой, известный омский юрист Дмитрий Шейко. Он обратился в суд с заявлением о вступлении в дело в качестве третьего лица. Свое решение он мотивировал тем, что исход конкурса по определению подрядчика по установке ТОКов задевает интересы Шейко, как жителя Омска. Однако суд отказал ему во вступлении в дело.
Депутат Законодательного собрания региона Дмитрий Павлов через подконтрольное СМИ «СуперОмск» несколько раз попытался дискредитировать сначала итоги конкурса мэрии города, а затем и сами первые «теплые» остановки, появившиеся в городе.
А вот Виктор Шкуренко, кажется, интерес к ним потерял и выпал из повестки. В разговоре с Городом55 он честно признался, что о результатах замеров ТОКов конкурентов он ничего не знает, как и о готовящемся документе в мэрии Омска.
«Я сейчас нахожусь за пределами России, в пустыне. Последних новостей не читал, о том, что новые ТОКи не соответствуют каким-то там размерам, слышу впервые. Не слышал и ни о каких изменениях, готовящихся в мэрии Омска. О письме «Союза предпринимателей» губернатору Буркову слышал, но в его подготовке или обсуждении участия не принимал», - честно признался редакции предприниматель.