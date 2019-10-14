Мэрия Омска меняет правила установки НТО. Теперь они работают и на «теплые» остановки

Отметим, что именно изменения в постановлении касаются только тех условий, которые вызвали недовольство «Союза предпринимателей». В частности, установка НТО в пределах 15 метров от зданий будет запрещена лишь в том случае, когда это нарушает противопожарные требования. А увеличение площади НТО на 10% позволит половине владельцев НТО сохранить за собой места торговли. «Союз» же в это время может занести себе в заслуги помощь в урегулировании напряженности на рынке мелкорозничной торговли.