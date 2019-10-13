«У нас мало выбросов?» В Омске прошел митинг против строительства завода фенола

«150 тонн будут идти только в воздух. При очистке фенола, чтобы назвать его химически чистым веществом, будет выделяться 20 тонн на каждые 100 тонн. Куда „Титан“ будет девать столько стоков? Да, сам фенол не такой уж вредный — это „всего“ второй класс опасности. Но зато это вещество, которое является коканцерогеном, оно усиливает действие других канцерогенов, которые вокруг в воздухе. Да, фенол используют как антисептик, его добавляют в вакцины, без этого вещества сейчас невозможно. Но это же не значит, то его должны сыпать на наши головы», — считает омичка.