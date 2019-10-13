«У нас мало выбросов?» В Омске прошел митинг против строительства завода фенола

Posted 13 октября 2019,, 14:09
Published 13 октября 2019,, 14:09
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Организаторами экологического митинга выступили общественники Татьяна Нагибина и Игорь Басов. По приблизительным подсчетам Города55, на акцию пришли 200-300 человек. Некоторые были с плакатами «Нам здесь жить! остановим отравление города», «Я/Мы экология» и прочими. Выступая, участники передавали друг другу противогаз.
Отметим, экологические вопросы в Омске воспринимаются крайне болезненно. Президент России назвал его в числе самых неблагополучных в этом отношении городов. Сейчас Омск включен в федеральный проект «Чистый воздух», по которому совокупные выбросы в городе должны снизиться на 20% к 2024 году. При этом жители постоянно жалуются на химические запахи в воздухе, а в правительстве региона признают, что в системе экологического контроля есть проблемы: обратная связь между минприроды, Росприроднадзором и другими ведомствами зачастую не работает, из-за чего виновников загрязнений не удается привлечь к ответственности.
На акции выступавшие, главным образом, говорили о том, что строительство нового вредного производства неприемлемо в городе, где не налажена эффективная система контроля над выбросами. Сейчас, например, большинство источников загрязнения остаются неустановленными.
«Необходимо принять региональными актами запрет на ввод новых вредных производств, пока у нас не будет выстроена максимально эффективная система контроля над выбросами», — заявил Басов.
Также участники недовольны тем, что строительство завода не было вынесено на публичные слушания, а ГК «Титан» не представила информацию о планируемом объеме загрязнений.
«В городе и без того экологическая катастрофа — что ни день, то выбросы. А министр экологии советует нам закрывать окна», — возмутился один из выступающих.
Кроме того, «Титану» припомнили взрыв на заводе «Омский каучук» в 2014 году — как раз на установке по производству фенола и ацетона, — за который, по словам митингующих, никто не понес ответственности. Тогда, напомним, в результате пожара пострадали около десяти человек.
«В Омске свыше 4 тысяч токсичных производств. Нужно ли нам еще одно или нам еще есть чем дышать? Некоторые возражают, что это налоги, рабочие места, есть техника безопасности. Вспомните взрыв на заводе каучука в 2014 году. Сутягинский тогда заявил, что сработал фактор внезапности огня, но службы отреагировали оперативно и предотвратили еще большую беду. То есть в завод потенциально заложена большая беда и внезапность. Где в тот момент была техника безопасности? И о каких налогах идет речь, если мы говорим о токсичном производстве в черте города? Почему тогда японцы не строят его у себя?», — заявила омичка Наталья Ли.
Другая выступающая, химик по образованию Елена Деревцова, указала на опасность фенола. По ее подсчетам, при декларируемой мощности завода в 100 тысяч тонн фенола в год предусмотрены производственные потери в 150 тонн. Она посетовала, что «Титан» не разъяснил, куда будут девать стоки.
«150 тонн будут идти только в воздух. При очистке фенола, чтобы назвать его химически чистым веществом, будет выделяться 20 тонн на каждые 100 тонн. Куда „Титан“ будет девать столько стоков? Да, сам фенол не такой уж вредный — это „всего“ второй класс опасности. Но зато это вещество, которое является коканцерогеном, оно усиливает действие других канцерогенов, которые вокруг в воздухе. Да, фенол используют как антисептик, его добавляют в вакцины, без этого вещества сейчас невозможно. Но это же не значит, то его должны сыпать на наши головы», — считает омичка.
Также, по ее словам, фенол — только одна ступенька производства. Сначала будут вырабатывать сырье — кумол, для чего вырастут мощности на производстве органического синтеза, а сам фенол в итоге превращается в эпоксидные смолы, которые содержат уже серьезные канцерогены. «Кумольную технологию нам преподносят как передовую, хотя она существует уже почти полвека», — говорит женщина.
Митингующие указывают на опасность фенола — он впитывается в кожу, раздражает слизистые оболочки и может повысить риск онкологических заболеваний.
«Вчера нам пришел ответ по строительству завода фенола. Говорят, что фенол производят на заводе СК с 1968 года. Проектная документация прошла все экспертизы, получены все разрешения, главный санитарный врач России дал добро. Но вопрос — как получилось, что лишь 3 сентября было подписано соглашение с японцами, а все разрешительные документы уже получены?» — заметила Нагибина.
При этом участники не раз апеллировали к тому, что общественные протесты помешали строительству в Омске другого завода «Титана» — кремниевого.
Отметим, представители ГК «Титан» воздержались от выступления на митинге, однако разъяснили свою позицию в пресс-релизе. В компании говорят, что не собираются строить новый завод, а лишь модернизируют производство.
«Удивило, что несколько неправильно были расставлены акценты на митинге. Дело в том, что ГК «Титан» работает открыто, создан информационный центр, готовы принять общественников, активистов, прессу, чтобы ответить на все вопросы. Мы обратились к организатору митинга Татьяне Нагибиной с просьбой прийти к нам, задать вопросы, чтобы развели опасения. Но, к сожалению, она не пришла к нам, видимо, ответы на вопросы ее не интересуют. Интересуют митинговые страсти.
Сегодня находится много заинтересованных в том, чтобы дезориентировать омичей. Фенол выпускается в Омске с 1968 года. Никаких новых заводов по производству фенола группа компаний не собирается строить. Да, у нас проходит модернизация, устанавливается более экологичное высокопроизводительное оборудование на существующем производстве. Озабоченность участников митинга в этом отношении меня несколько удивляет. Выбросы предприятия составляют всего лишь десятые доли процентов во всех выбросах в Омске. Единственное, что отметить хочу, за последние годы при нынешнем губернаторе вопросам экологии уделяется беспрецедентное внимание. Предприятия реализуют свои экологические программы. Тот же нефтекомбинат более 100 млрд рублей вложит в экологическую модернизацию. Наше предприятие 500 млн рублей тратит на экологию. Выбросы ежегодно снижаются. Это объективный фактор.
Но на этом мы не успокаиваемся. Мы разрабатываем программы, чтобы снижать выбросы. Подписали соглашение о снижение на 20% в атмосферу соглашение выполняем и будем выполнять дальше к 2024 году.На предприятие можно зайти. К тому же у нас действует своя лаборатория, с начала года сделали порядка порядка 1200 замеров было сделано. Не выявил превышения ПДК. Цех № 101 модернизируется, устанавливается более современное российское оборудование. Это позволит одновременно повысить планку экологической безопасности на производстве и увеличить само производство», — говорится в ответе «Титана».
Напомним, «строительство нового предприятия, на котором планируется выпуск экспортоориентированно товара», анонсировала в сентябре пресс-служба правительства региона. Проект будет реализован в рамках соглашения между ГК «Титан» и японской компанией «Соджиц Корпорейшн». Также заключен контракт по строительству новой площадки по производству продукции органического синтеза. При этом фенол официально не упоминался.
Также в апреле региональный Минпром сообщал, что на заводе «Омский каучук» намерен реконструировать производства кумола, что увеличит выпуск продукции на 33%. При этом отмечалось, что в результате реконструкции производство перейдет на более экологичные процессы, исключающие образование стоков.