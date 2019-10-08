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Posted 8 октября 2019,, 11:10

Published 8 октября 2019,, 11:10

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Под Магаданом во время взлета разбился самолет-амфибия

8 октября 2019, 11:10
В Магаданской области на посадочной площадке «Магадан-13» самолет-амфибия «Альбатрос» не смог взлететь и упал на землю. Внутри находился только пилот.

Представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева сообщила, что у воздушного судна повреждена часть фюзеляжа. Как сообщает издание ФедералПресс, пилот не пострадал. Однако самолет был сильно поврежден.

Не исключен тот факт, что ЧП произошло из-за несоблюдения правил эксплуатации «Альбатроса». Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»

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