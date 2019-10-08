Под Магаданом во время взлета разбился самолет-амфибия

Posted 8 октября 2019,, 11:10
Published 8 октября 2019,, 11:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева сообщила, что у воздушного судна повреждена часть фюзеляжа. Как сообщает издание ФедералПресс, пилот не пострадал. Однако самолет был сильно поврежден.
Не исключен тот факт, что ЧП произошло из-за несоблюдения правил эксплуатации «Альбатроса». Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»