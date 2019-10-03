Омский СИБИТ сменил ректора

Ректором заведения является Сергей Грисько, а сам вуз существует с 1996 года. В этот же день было зарегистрировано новое юридическое лицо - Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» (АНОО ВО «СИБИТ»). Ректором уже стал Максим Родионов.