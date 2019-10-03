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Posted 3 октября 2019,, 05:32

Published 3 октября 2019,, 05:32

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский СИБИТ сменил ректора

3 октября 2019, 05:32
В Омске 25 сентября ликвидировано Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», пишут «Коммерческие вести».

Ректором заведения является Сергей Грисько, а сам вуз существует с 1996 года. В этот же день было зарегистрировано новое юридическое лицо - Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» (АНОО ВО «СИБИТ»). Ректором уже стал Максим Родионов.

Процесс смены руководства не сказался на учебе. Ранее Родионов был первым проректором НОУ, а в последнее время исполнял обязанности ректора. Вуз является крупнейшим негосударственным учебным заведением Омска, готовит специалистов по 15 направлениям бакалавриата и 3 магистратуры.

Учредителями являются Сергей Грисько и Борис Шестеркин. По итогам 2016 года заведение показало выручку 138.9 млн рублей, а в 2017 году – 71 млн.

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