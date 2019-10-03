Бывший парень Ксении Собчак обанкротил омскую фабрику «Сибирский кондитер»

Posted 3 октября 2019,, 05:50
Published 3 октября 2019,, 05:50
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Заявление подано в суд 9 июля 2019 года. Согласно уточненным требованиям КФ «Фантэль», омская фабрика должна Мительману 6.3 млн рублей. На «Сибирском кондитере» введена процедура наблюдения до 17 января 2020 года, арбитражным управляющим назначен член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» Олег Скороход.
Ранее компании работали вместе — в период с 2012 по 2014 годы омская фабрика выпускала торты под брендовой маркой Fantel, которой обладает челябинское предприятие. В это время омское предприятие принадлежало челябинскому предпринимателю Илье Мительману. Он, в свою очередь, купил предприятие у давнего семейного бизнес-партнера Светланы Серпик. До того как «Сибирский кондитер» стал принадлежать Серпик, им руководил омич Евгений Фомин. Он же и выкупил предприятие у Мительмана в 2014 году.
Согласно открытым данным, Фомина и Мительмана связывает давняя история совместной работы. Евгений Фомин с 2012 по 2015 год руководил московским ООО «Первая бисквитная компания», бенефициаром которой значится Мительман. В 2012 году Фомин вместе с Мительманом был учредителем челябинского ООО «Первая бисквитная компания «Центр». Сейчас «ПБКЦ» является управляющей компанией большинства кондитерских фабрик Мительмана.
Илья Мительман известен как депутат Городской думы Челябинска и сын вице-спикера Законодательного собрания Южного Урала Семена Мительмана. Ранее имя бизнесмена активно мелькало в светской хронике — ряд федеральных СМИ до сих пор приписывают Илье Мительману романы с певицей Жанной Фриске, актрисой Марией Кожевниковой, моделью Ириной Шейк и даже кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.