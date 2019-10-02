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Федеральное дорожное агентство рассмотрит заявку на финансирование Северного обхода

Федеральное дорожное агентство рассмотрит заявку на финансирование Северного обхода

2 октября 2019, 17:20
Фото: omskportal.ru
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся работы в пределах Омской области, как на городских улицах, так и в районных центрах.

Председателю Правительства РФ Максиму Акимову глава региона доложил о ходе реализации нацпроекта. По словам губернатора, особое внимание будет уделено строительству объездной автомобильной дороги.

Губернатор попросил рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета в 2020 году на разработку проектно-сметной документации и строительство с 2021 года самого инфраструктурного объекта.

«Проект очень непростой как с точки зрения технической реализации, так и большого объема финансирования, который нужно предусматривать в том числе в федеральном бюджете», - рассказал Александр Бурков.

Заявка принята Федеральным дорожным агентством к рассмотрению. Строительство обхода позволит снизить нагрузку на город, сократит пробег транспорта в обход Омска более чем на 20 км. Проект предусматривает строительство трассы 2-й технической категории протяженностью 54.61 км и 9-ти мостов и путепроводов.

Также на встрече подняли вопрос возможности выделения средств федерального бюджета на восстановление автомобильных дорог и искусственных сооружений, разрушенных во время паводка.

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