Федеральное дорожное агентство рассмотрит заявку на финансирование Северного обхода

Председателю Правительства РФ Максиму Акимову глава региона доложил о ходе реализации нацпроекта. По словам губернатора, особое внимание будет уделено строительству объездной автомобильной дороги.
Губернатор попросил рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета в 2020 году на разработку проектно-сметной документации и строительство с 2021 года самого инфраструктурного объекта.
«Проект очень непростой как с точки зрения технической реализации, так и большого объема финансирования, который нужно предусматривать в том числе в федеральном бюджете», - рассказал Александр Бурков.
Заявка принята Федеральным дорожным агентством к рассмотрению. Строительство обхода позволит снизить нагрузку на город, сократит пробег транспорта в обход Омска более чем на 20 км. Проект предусматривает строительство трассы 2-й технической категории протяженностью 54.61 км и 9-ти мостов и путепроводов.
Также на встрече подняли вопрос возможности выделения средств федерального бюджета на восстановление автомобильных дорог и искусственных сооружений, разрушенных во время паводка.