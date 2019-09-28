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Posted 28 сентября 2019,, 08:01

Published 28 сентября 2019,, 08:01

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ЛВЗ «Оша» выплатит Россельхозбанку 332 млн рублей

28 сентября 2019, 08:01
Омский областной суд подтвердил правильность решения Центрального районного суда от 2 августа 2019 года по иску АО «Россельхозбанк» к бенефициарам АТПП «Группа «Оша», говорится на портале суда. В пользу банка взыскали 332.1 млн рублей, сообщают «Коммерческие вести».

В августе в Центральном суде приняли решение о взыскании этой суммы с поручителей по кредиту, который Россельхозбанк выдал ЛВЗ «Оша». Основной долг, по решению суда, ответчики должны взыскать полностью, а вот неустойку суд сократил на 3.5 млн рублей, пишет издание. Согласно документации Центрального районного суда, ответчики должны выплатить банку 320.7 млн рублей основного долга и 11.6 млн рублей неустойки.

Выплачивать долг будут совладельцы предприятия — Владимир Веретено, Татьяна Веретено и Людмила Аверченко, бывший директор ЛВЗ Андрей Аверченко, а также несколько юрлиц — ООО «ВкусМаг», ООО «Проднар» и ООО «БрендзМенеджментСервисиз», говорится в документах Омского областного суда.

Напомним, в начале августа Арбитражный суд Омской области удовлетворил ходатайство Россельзхозбанка о вступлении в качестве кредитора в банкротный процесс над ООО «Ликеро-водочный завод «ОША». По заключению суда, ЛВЗ должен банку 518.4 млн рублей, а вся группа компаний «ОША» должна 1.5 млрд рублей.

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