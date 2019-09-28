ЛВЗ «Оша» выплатит Россельхозбанку 332 млн рублей

Posted 28 сентября 2019,, 08:01
Published 28 сентября 2019,, 08:01
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В августе в Центральном суде приняли решение о взыскании этой суммы с поручителей по кредиту, который Россельхозбанк выдал ЛВЗ «Оша». Основной долг, по решению суда, ответчики должны взыскать полностью, а вот неустойку суд сократил на 3.5 млн рублей, пишет издание. Согласно документации Центрального районного суда, ответчики должны выплатить банку 320.7 млн рублей основного долга и 11.6 млн рублей неустойки.
Выплачивать долг будут совладельцы предприятия — Владимир Веретено, Татьяна Веретено и Людмила Аверченко, бывший директор ЛВЗ Андрей Аверченко, а также несколько юрлиц — ООО «ВкусМаг», ООО «Проднар» и ООО «БрендзМенеджментСервисиз», говорится в документах Омского областного суда.
Напомним, в начале августа Арбитражный суд Омской области удовлетворил ходатайство Россельзхозбанка о вступлении в качестве кредитора в банкротный процесс над ООО «Ликеро-водочный завод «ОША». По заключению суда, ЛВЗ должен банку 518.4 млн рублей, а вся группа компаний «ОША» должна 1.5 млрд рублей.