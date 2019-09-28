ЛВЗ «Оша» выплатит Россельхозбанку 332 млн рублей

В августе в Центральном суде приняли решение о взыскании этой суммы с поручителей по кредиту, который Россельхозбанк выдал ЛВЗ «Оша». Основной долг, по решению суда, ответчики должны взыскать полностью, а вот неустойку суд сократил на 3.5 млн рублей, пишет издание. Согласно документации Центрального районного суда, ответчики должны выплатить банку 320.7 млн рублей основного долга и 11.6 млн рублей неустойки.